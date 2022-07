1,7 millones de euros por ‘Blowin in the Wind’

Una nueva grabación de 2021 de Blowin’ in the Wind de Bob Dylan se adjudicó este jueves por 1,48 millones de libras (1,76 millones de dólares, 1,73 millones de euros) en la casa de subastas Christie’s de Londres, coincidiendo con el 60º aniversario de la icónica canción Es la primera grabación de estudio desde 1962 que Dylan hace del tema, que pertenece originalmente a su segundo álbum, The Freewheelin’ Bob Dylan, y se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por los derechos civiles de los años sesenta del siglo pasado.

En 2021 el cantautor de Minnesota volvió a entrar en un estudio para grabar una nueva versión en disco de vinilo con el laureado productor y compositor Joseph Henry T Bone Burnett III, reconocido con varios premios Grammy y Oscar, que ha usado por primera vez su tecnología patentada.