5 alucinantes consejos de submarinismo para novatos

El mundo del submarinismo es realmente interesante. Explorar las profundidades marinas puede ser algo de lo más divertido y hasta espectacular, una de esas experiencias que cualquiera recomendaría tras experimentarla. Pero, para adentrarse en ella hay que estrenarse, todo el mundo empieza siendo un novato y, cuando se trata de bucear y sumergirse, hay que andar con especial cuidado.

Por eso, te traemos los 5 mejores consejos para empezar en el submarinismo. Recomendaciones para principiantes, y para los que no lo son tanto, que pueden venir de perlas si nunca antes te habías sumergido de forma seria y a mayor profundidad.

5 consejos top para empezar en el submarinismo

Antes de que te pongas a hacer fotos submarinas con una cámara acuática para presumir de flora y fauna submarina, o de experiencias, debes tener muy claras unas pautas básicas sobre el submarinismo. Aquí te vamos a ofrecer unos consejos que consideramos esenciales para todo submarinista que se precie. Sea tu primera vez, o aunque lleves ya unas cuantas jornadas acumuladas bajo el agua, es aconsejamos encarecidamente que prestes mucha atención a lo que tenemos que contarte y, sobre todo, que lo pongas en práctica.

1 - Elige un buen día

Es evidente que, si hay mucho oleaje y el mar está en condiciones bastante peligrosas, no es nada aconsejable que te estrenes en esto del buceo. Siempre se deben escoger días despejados en cuanto a nubes, con mucho sol para que haya buena luz y, por supuesto, que el viento y las mareas estén bien tranquilos. Debes elegir días en los que todo sea un remanso de paz.

Asimismo, tú también tienes que estar en perfectas condiciones para empezar a bucear y hacer submarinismo. Si, por lo que sea, no te encuentras bien, no te lances a tu bautizo acuático, porque eso puede provocar que tu primera experiencia sea tan horrorosa como peligrosa. En caso de no encontrarte bien, mejor déjalo para otro día. No tengas prisa.

2 - Lleva siempre equipo de calidad

Ten por seguro que, si llevas un buen equipo, los problemas van a ser mínimos. Contar con webs como Mejores Dispositivos te ayudará mucho en este sentido, ya que recopilan los mejores gadgets y aparatos para cualquier cosa. Sea para tener un buen reloj con el que medir la altura, tus pulsaciones y controlar el tiempo; o para cualquier otro dispositivo, no dudes en recurrir a ellos.

De hecho, es importantísimo, si eres tu quien pone el equipo, que te asegures de contar con bombonas de oxígeno que sean buenas, amén de aletas, trajes de buceo, gafas y todo lo habitual. No escatimes en gastos en este apartado, porque es algo esencial para garantizar tu seguridad y tu salud cuando te sumerjas.

3 - Respira con normalidad

Es un acto reflejo, lo sabemos. Cuando nos sumergimos tenemos miedo a respirar agua y que nuestras vías respiratorias se llenen de esto en lugar de aire, pero nada más lejos de la realidad. Una vez estés buceando, controla tu respiración hasta que vuelva a ser instintiva, respira con la mayor de las normalidades, porque, no lo olvides, tienes una bomba de oxígeno pensada precisamente para eso.

Así, no vas a tener problemas de ningún tipo en cuanto a respiración. Hay quienes empiezan a asfixiarse por algo tan “tonto” como no respirar cuando tienen sus bombonas conectadas. No olvides que necesitas aire, y que tienes el equipo perfecto para obtenerlo incluso bajo el agua.

4 - Se mira, pero no se toca

Una de las principales normas para nadar sin peligro es que, por muy bonito e inofensivo que parezca algo, no debes tocarlo. La flora y fauna marinas son de lo más variadas y estrafalarias, y a veces sentimos el irremediable deseo de querer tocar lo que vemos; pero créenos, es mejor que lo dejes estar, sobre todo si no sabes exactamente qué es eso que estás viendo.

Muchos peces pueden parecer de lo más tranquilos, pero, en el instante en el que te acerques a ellos más de la cuenta, pueden ser todo un peligro. Hay criaturas que son venenosas y pueden traerte serios problemas si no vas con cuidado. Así que recuerda: se mira, pero no se toca.

5 - Nunca te quedes con dudas

Si quieres preguntar algo a tu instructor o a los monitores en tu primera vez, no dudes y hazlo. Quedarse con preguntas no es nada bueno, ya no solo por la incertidumbre y la inquietud, sino también porque pueden ser cuestiones sobre asuntos básicos y primordiales para poder bucear de forma segura. Pregunta sin miedo, aunque sea una cuestión tonta, a veces puede ser algo que te salve bajo el agua.

No olvides nada de lo que te hemos explicado aquí y recuerda estrenarte siempre con un profesional, además de consultar cualquier duda que tengas sin miedo alguno. Los monitores de submarinismo están ahí para ayudarte e incluso protegerte si fuera necesario.