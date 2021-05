5 cosas que deberías saber de las casas prefabricadas antes de construir la tuya

Aunque hay muchos beneficios de vivir en casas prefabricadas de madera, es importante ser realista sobre lo que verdaderamente implica construir una casa con estas características. En este artículo enumeraremos las cosas que debes saber para tomar decisiones informadas sobre los aspectos prácticos de la construcción de una casa prefabricada de madera.

Conocer lo que recomiendan los expertos es fundamental para tomar decisiones fiables. Existen muchas opciones en el mercado pero si quieres asegurarte que no te llevarás sorpresas, elegir a los profesionales adecuados es la clave.

Si siempre has soñado con una casa de madera y sientes que finalmente llegó el momento de cumplir ese deseo, entonces estás leyendo el artículo ideal. Te acompañaremos para dejar el mundo de las fantasías y pasar al universo de lo concreto con estos consejos de experto. De la mano de Maestro Casas repasaremos lo más importante que los usuarios suelen olvidar a la hora de construir sus casas de madera. Estamos seguros de que, si prestas atención a estos aspectos, podrás transitar sin problemas la construcción de tu casa y, en menos tiempo de lo que esperas, la tendrás lista.

Acompáñanos por el repaso de los cinco puntos fundamentales que las personas generalmente pasan por alto cuando construyen una casa de madera por primera vez y que los expertos de Maestro Casas conocen a la perfección.

1. Conoce el precio correcto

Conocer el costo real de la cabaña de madera elegida es muy importante. Nosotros consideramos que la comunicación es esencial, por eso prestamos especial atención para asegurarnos que no exista ningún costo oculto. Trabajamos junto a nuestros clientes para crear las cabañas prefabricadas de sus sueños asegurándonos de que se ajuste a sus presupuestos. De esta manera no existen sorpresas: desde que comienzas la construcción conoces cuánto costará tu hogar.

2. Entérate de la eficiencia energética de tus materiales

No todos los materiales constructivos funcionan del mismo modo. Los materiales más económicos no suelen ser los más eficientes en términos energéticos. Un error muy común es construir del modo más económico para ajustarse al presupuesto y no tener este aspecto en cuenta. En Maestro Casas utilizamos solo materiales de la más alta calidad para evitar este problema.

3. Las paredes de madera se asientan y encogen.

Este error de novato es muy común entre quienes construyen casa de madera sin asesorarse correctamente. Es importante contar con el consejo de especialista a la hora de construir casas prefabricadas porque así evitamos equivocarnos: usando acabados, masilla y selladores apropiados podemos permitir que este movimiento natural del material suceda sin provocar daños.

4. Las ventanas grandes son caras

En las casas prefabricadas, las ventanas grandes pueden lograr un efecto de habitación más grande y cumplir con la idea de unir el exterior con el interior, pero al mismo tiempo, son una gran fuente de pérdida de calor. Es fundamental entender que colocar la mayoría de las ventanas en el lado sur del edificio le permitirán aprovechar al máximo la energía del sol sin que esto impacte fuertemente en su presupuesto. En Maestro Casas trabajamos en diferentes países, por lo que conocemos los detalles de distintos climas. Nuestros expertos pueden asesorarte para no gastar de más en sus ventanas.

5. Mantenimiento en proceso

Conocer el costo de las casas prefabricadas de madera también implica entender cuál será el mantenimiento correcto porque, si no lo realizamos, deberemos invertir en reparaciones. Cumplir con un programa de mantenimiento regular es mucho más efectivo y económico que lo que sucede cuando descuidamos estos aspectos. La buena conservación de la cabaña de madera reduce el daño de los rayos UV, el agua, los insectos y las filtraciones de agua. En este punto, te ayudaremos explicándote paso a paso cómo será el mantenimiento necesario en tu región.

Con estos consejos en mente, no encontrarás gastos ocultos o contratiempos en el proceso de construir tu casa prefabricada de madera. Tampoco descubrirás problemas costosos cuando la comiences a habitar y eso hará que toda la experiencia sea mucho más placentera. Asesorarte con expertos hará que puedas cumplir tu sueño de tener tu casa de madera propia. ¡Anímate de una vez y verás cómo lo disfrutas!