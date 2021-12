A actividade literaria ‘Un Torrente de Conversas’ chega ata A Coruña

A Coruña. É a última das actividades literarias vinculadas ao XXXIII Premio Torrente Ballester de narrativa: un encontro entre os xurados que estará protagonizado por Ignacio Martínez de Pisón, Dores Tembrás e Xesús Fraga, e moderado pola xornalista Susana Pedreira. Este encontro literario, aberto ao público e con entrada libre sen necesidade de reserva, terá lugar o venres 10 de decembro ás 19.00 na Sala Juanjo Gallo da Deputación da Coruña (6º andar), no mesmo día no que se farán públicos os gañadores da convocatoria.

‘Un Torrente de Conversas’ é un programa posto en marcha pola área de Cultura da Deputación da Coruña, da man da xornalista e comisaria do Premio en lingua castelá, Susana Pedreira. Unha serie de actividades programadas no segundo semestre do ano, co obxectivo de reivindicar a escritores gañadores deste galardón nos últimos 32 anos e tecendo unha rede de espazos literiarios entre autor e público. Neste marco, a comezos do mes xullo Ignacio Martínez de Pisón e Manuel Rivas celebraron tres encontros con lectores e lectoras en diversos formatos.

Os xurados están contan con recoñecidos nomes do xornalismo cultural e literario, e escritores do panorama galego e estatal, entre os que se contan dous Premios Nacionais de Narrativa. Na modalidade de lengu castelá atopamos ao guionista Premio Nacional de Narrativa (2014) Ignacio Martínez de Pisón, a xornalista Lucía Taboadas e a escritora gañadora deste premio na edición 2020 Clara Escajedo, entre outros. Mentres, na modalidade en lingua galega, está formada polo xornalista e Premio Nacional de Narrativa (2021) Xesús Fraga, pola escritora María Marco, e polo escritor e gañado, Ricardo Losada; entre outros.

Tamén estarán presentes o deputado de Cultura, Xurxo Couto, a comisaria do premio en lingua castelá, Susana Pedreira, e o comisario do premio en galego. ERC