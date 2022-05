A Amtega presenta o plan de reforma da rede Cemit nunha cita en Barcelona

Santiago. A Rede CeMIT, liderada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), participou no III Encontro de Dinamizadores de centros de competencias dixitais de toda España que se celebrou en Barcelona no marco do Foro Derechos Digitales baixo a dirección da asociación Somos Dixital e en colaboración coa Plataforma Red Conecta , Fundación Esplai e All Digital.

No encontro os dinamizadores dos centros de competencias dixitais participaron en mesas redondas, debates compartidos con profesionais e expertos, talleres e marketplace onde axentes implicados na defensa dos Dereitos Dixitais e representantes das políticas de transformación dixital expuxeron os avances e metas neste ámbito.

Abordáronse temáticas como a fenda dixital e os colectivos máis afectados para poder propoñer solucións e iniciativas conxuntas, así como, a presentación de proxectos que contribúen a aplicar iniciativas que favorecen os Dereitos Dixitais da cidadanía.

Ademais, entregáronse os Premios Somos Dixital, nos que a iniciativa impulsada pola Amtega e Agasol Gril STEAM derrubando estereotipos foi finalista na categoría Inclusión Digital.

Durante a sesión de arranque, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presentou o Plan de reforma e ampliación da Rede de aulas CeMIT. Cara a plena capacitación dixital da cidadanía galega na xuntanza de responsables de redes co obxectivo de compartir experiencias e ideas inspiradoras entre os representantes das comunidades e organizacións que forman parte da Asociación Somos Digital.

Ademais, a axencia foi a encargada de realizar o relatorio inaugural do taller Persoas maiores e protección da saúde, onde se deu a coñecer con datos estatísticos o uso que fan as persoas maiores da tecnoloxía así como a súa evolución nos últimos anos.

Tamén reflexionouse sobre as barreiras e o gran abano de oportunidades que a tecnoloxía pode ofrecer ás persoas maiores para o que é esencial un acompañamento e se desenvolvan solucións adaptadas a este colectivo para permitirlles desfrutar da sociedade dixital sen vulnerar os seus dereitos e aproveitando os beneficios da sociedade do benestar.

A Rede CeMIT tamén estivo presente neste taller compartindo como exemplo de boas prácticas no impulso do acceso universal á entorna dixital o proxecto Camina en digital, que contou coa participación de máis de 700 persoas dos centros de competencias dixitais toda España. Con esta iniciativa, conseguiuse capacitar ás persoas maiores no manexo das ferramentas dixitais para medir pasos nas súas andainas. ecg