A análise a colaboración co CDG para achegar o teatro galego ao exterior

EMIGRACIÓN O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo nas últimas horas unha reunión co director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez, co obxectivo de analizar unha futura colaboración entre ambas entidades de cara a poder achegar o teatro que se fai na nosa comunidade autónoma aos galego do exterior.

Durante o encontro, ambos estudaron poder ofrecer o traballo que se desenvolve neste eido cultural a través do CDG mediante medios telemáticos durante o tempo que dure a pandemia, que está a impedir a posta en escena das obras do xeito habitual, e posteriormente, facelo dunha maneira máis directa a través dos centros e entidades galegas en América e Europa.

Dentro duns días, achegarase á colectividade no exterior, de xeito telemático, a nova produción propia do CDG, que acaba de abrir a tempada co Charco de Ulises, un espectáculo de gran formato dirixido por Santiago Cortegoso e Marían Bañobre, que revisa A Odisea dende a perspectiva da emigración galega, situando o clásico de Homero nun contexto trasatlántico.

A trama do texto escrito por Cortegoso xera un diálogo co mito orixinal para tratar a emigración galega cun compoñente poético. ecg