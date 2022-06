A análise a conservación e xestión en archivos de diferentes documentos

Santiago. O concepto de documento está a mudar con rapidez e non tanto as leis que regulan a súa conservación. A xornada número 37 dos Encontros Monográficos do Patrimonio Cultural, organizados pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, pon o foco en reflexionar sobre como han de ser os arquivos que custodian este patrimonio, como se debe abordar a xestión dos documentos dixitais e cal será o papel dos arquivistas neste sentido.

Rosario Álvarez, presidenta do CCG, máis Rebeca Blanco-Rotea e Olimpia Rodríguez, coordinadora e membro da Sección de Patrimonio respectivamente, inaugurán este martes esta actividade presencial que se pode seguir en directo a través da web e das redes da institución.

A nova sesión dos Encontros Monográficos do Patrimonio Cultural busca afondar no concepto do patrimonio documental. Segundo a Lei de patrimonio cultural de Galicia e a de patrimonio histórico español, os documentos forman parte dese patrimonio se os produce ou os reúne unha administración pública e, se son documentos de orixe privada e cunha antigüidade determinada.

Unha definición limitada tendo en conta a realidade actual coa aparición dos documentos dixitais que urxen introducir cambios para que os centros da memoria participen na conservación/xestión dunha memoria non discriminatoria en razón de sexo, raza ou orixe rural.

Esta xornada busca pensar sobre como serán os arquivos que se deberán conservar, como se construirá o patrimonio documental ou como ese patrimonio se vinculará a otros. Unha reflexión oportuna neste tempo de mudanzas no que a profesión está a debater se deben tratar documentos electrónicos, datos, documentos que se crean en contornas que estiveron fóra dos arquivos convencionais: movementos feministas, documentos do íntimo, álbums, cartas persoais, testemuños orais... enter otros aspectos.

O papel dos centros e a definición das tarefas dos arquivistas son aspectos destacados a abordar na xornada que coordina Rosa Benavides.

Luis Martínez García, coordinador xeral de Arquivos e director do Arquivo de Castela-A Mancha, será o encargado de abrir a cita cun relatorio titulado Necesitamos un novo modelo de patrimonio documental nun mundo dixital?.

María Dolores Pereira Oliveira, directora do Arquivo Histórico Provincial de Lugo e membro do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do CCG, tratará de respostar á cuestión de que é para quen son os Arquivos e patrimonio documental.

Pecha a xornada, Fátima Rodríguez Coya, arquiveira do Goberno do Principado de Asturias, coa intervención Perspectivas para un legado documental en común.

Este ciclo da Sección de Patrimonio e Bens Culturais pretende poñer o foco sobre actuacións en marcha acerca dos bens que conforman o patrimonio galego. Faise con carácter periódico e pretende participar tanto na caracterización dos bens como na formulación dos tipos de protección deses bens.

Insírense nunha liña de traballo desta sección que busca xerar debate e difusión entre a cidadanía, as administracións e os profesionais arredor de bens patrimoniais sobre os que se estean a desenvolver actuacións. ecg