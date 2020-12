A análise a vixencia do pensamento político de Nós

Santiago. A Deputación de Ourense organiza o vindeiro xoves, 17 de decembro, ás 11.30 horas, un videodebate sobre A vixencia do pensamento político de Nós, que poderá seguirse a través da web da institución provincial.

Trátase da primeira iniciativa deste tipo, tanto polo seu formato como pola concorrencia dos seus participantes, e ten como principal obxectivo, segundo expresou o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, promotor da actividade.

Trátase de “render homenaxe a unha xeración, irrepetible, que foi berce do pensamento político, polo cal, de xeito institucional organizamos esta videoconferencia, aberta ó público”, afirmou Baltar, quen destacou que “non podía rematar este ano tan significativo para o legado de Nós sen un acto no que cultura e política van da man para enaltecer o pensamento galeguista e lembrar que moito do que somos como país debémosllo a Nós”.

O debate será moderado polo presidente do PEN Galicia, Luis González Tosar, e terá como relatores a Baltar; o presidente do PNV, Andoni Ortúzar; o presidente do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi; o secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro; a filóloga, Pilar García Negro, e o avogado Lluís Recoder. ecg