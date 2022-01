A análise o coleccionismo privado na arte no CCG

Santiago. Por que investiron as caixas e os bancos en arte? Que se fai e que se podería facer para estimular fiscalmente o coleccionismo? Cal e a situación do coleccionismo privado na arte contemporánea en España? Tres destacados profesionais do sector, Carmen de la Guerra, Manuel Haro Ramos e Luis Trigo, debaten este mércores no CCG estas cuestións.

A cita titúlase O coleccionismo privado da arte como soporte da cultura e está coordinada por Manuel Quintana Martelo, coordinador da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do CCG. A cita é presencial pero pode seguirse en directo nas redes sociais da institución.

A xornada insírese nunha liña de traballo da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas que busca a creación contemporánea desde varios puntos de vista.

Neste encontro reflexionarase sobre o ámbito do coleccionismo privado en España na actualidade cunha radiografía da situación. ecg