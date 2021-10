A audiencia dos informativos da TVG medrou en setembro

A Televisión de Galicia (TVG) arranca a nova temporada televisiva coa fortaleza coa que rematou no mes de agosto. Os informativos da TVG seguen sendo os líderes en Galicia, e mesmo se reforzaron no mes de setembro, en que incrementou a audiencia tamén dos informativos nas fins de semana, tanto do Telexornal mediodía fin de semana (4,9 puntos) como do Bos días, e no que a franxa informativa de 13:30 h. a 15:30 horas de luns a venres (Galicia noticias e Telexornal mediodía) se mantén líder no 19 %.

Por días da semana e en relación ao mes anterior, increméntase a cota de pantalla en catro dos sete días da semana: os mércores, os xoves, os venres e os sábados, grazas ás novas apostas de entretemento para esta temporada.

No conxunto do día, no mes de setembro a cota foi do 9,1 %, e na franxa do prime time, un 10 %, o que fai que a cota media acumulada da canle de 2021 estea no 9,9 %.

Na fin de semana xa se notan os efectos dos cambios introducidos na grella para esta nova temporada, en que se aposta por máis información a máis horas, coa misión de chegar todos os días en directo a todos os recunchos de Galicia. Desta forma, o informativo Bos días adquiriu o formato diario, ampliando duración os sábados (09:30 h -10:30 h.) e sumando a emisión aos domingos (10:30 h.-11:00 h.), con entrevistas en directo ambos os dous días da fin de semana.

Nunha decidida aposta pola actualidade comarcal, tamén se estendeu á fin de semana o Galicia noticias (13:30 h.-14:30 h), con senllas emisións dunha hora.

Por outra banda, falando da grella da TVG para este sábado, o programa Sabadeando’quenta hoxe motores en Lugo para o San Froilán con Fátima Pego, que estará acompañada de El Combo Dominicano, que actúa esta tarde na cidade da Muralla, e de A Volta ao Agro, unha das asociacións culturais máis activas da cidade, que acaba de realizar a súa remuda xeracional para non perder as tradicións musicais máis senlleiras da provincia. Pola súa parte, Fátima Mella inaugurará os furanchos, eses lugares onde manda o viño e a comida, con música in situ, e asistirá a unha vendima en Soutomaior. Mentres, Tania Veiras iniciará as sorpresas en directo pois marchará cara a un lugar descoñecido.