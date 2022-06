A biodiversidade galega como reclamo turístico

PAISAXE A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou este martes na inauguración da XIV edición do curso de verán sobre Paisaxe e Biodiversidade que organizan a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Guitiriz.

No acto inaugural, Nava Castro salientou que “os espazos naturais do interior da comunidade, sumados aos espazos da costa, supoñen un papel esencial para a conservación do patrimonio material e inmaterial de Galicia, e un dos nosos valores máis significativos á hora de atraer turismo”.

“A finalidade deste curso de verán é a posta en valor da gran diversidade, de espazos naturais e hábitats coas que contamos na nosa comunidade que, xunto co seu valor natural e cultural, serán examinados no transcurso do ciclo”, indicou.

Castro destacou que mediante o ecoturismo foméntase a valorización das paraxes galegas dende un punto de vista turístico dos recursos naturais e paisaxísticos do territorio para promocionar Galicia como un destino comprometido coa conservación do medio ambiente e a biodiversidade.

Neste senso, puxo como exemplos de este turismo as actividades potenciadas dende a Xunta como a Ruta das Camelias, Galicia birding e paseos que namoran, todosdesenvoltos en contacto coa natureza e baseándose na observación e valoración da mesma. redacción