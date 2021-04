‘A Buxaina de Ucha’, de José Pardo, e o espazo do arquitecto en Ferrol

Santiago. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou onte no acto de presentación do libro A Buxaina de Ucha, do fotoxornalista José Pardo, que retrata os “espazos habitados” do insigne arquitecto, máximo expoñente do Ferrol modernista, creador dalgúns dos edificios máis emblemáticos da cidade. Esta publicación comezou a cociñarse no 2015, segundo indicaba na presentación o seu autor, José Pardo, que vendo como os outros traballos que versaban sobre Ucha se centraban “na parte exterior da obra do arquitecto” decide centrarse no interior. “As miñas ansias son entrar, poder ver ese espazo que se habitou, ese espazo que el tamén traballou por dentro”, sinalou. No acto celebrado na terraza do teatro Jofre participaron tamén o presidente provincial, Valentín González Formoso, o alcalde de Ferrol, Ángel Mato, e a filla do insigne arquitecto, Lucila Ucha, ademáis dos portavoces de todos os grupos representados na corporación co Concello de Ferrol.

Na súa intervención, González Formoso destacou a implicación de Pardo na comarca “non só dando a coñecer a súa realidade cada día nas páxinas do xornal, senón encontrando un oco do seu tempo para poñer en valor figuras tan excepcionais como é a de Rodolfo Ucha”.

E reivindicou a figura do arquitecto modernista pola súa pegada na configuración da cidade, deseñando e creando espazos como as casas Romero e Brañas, o Mecado da Magdalena ou o propio Teatro Jofre, así como o seu papel de acicate para que o Concello siga traballando “neses plans de recuperación no casco histórico, zona portuaria e tamén nas rúas da contorna da Praza de Armas, que teñen que seguir por ese camiño para ver con esplendor esta cidade”, remarcou.

José Pardo definiu que o seu obxectivo era amosar que a obra do arquitecto non era pequena, senón que "estivo 28 anos traballando como arquitecto municipal, fixo obras ostentosas e outras humildes". Na súas palabras amosou o agradecemento ao alcalde de Ferrol e á Deputación polo apoio recibido, así como á familia de Ucha pola súa colaboración. E Mato, sinalou que a presentación do libro forma parte da "homenaxe especial que o Concello quere renderlle".