A cantante granadina Rosa López, invitada no ‘Bamboleo’

Bamboleo preséntase esta noite ante os seus seguidores da man de Xosé Manuel Piñeiro e con Rosa López como convidada. 20 anos despois de gañar a primeira edición de OT e de facerse famosa, a granadina continúa estreando temas. En Bamboleo cantará, xogará e contará novidades. Ademais, o espazo da TVG contará coas actuacións da orquestra Solara e da banda muradá Dislexia, que chegará cos seus ritmos frenéticos, a medio camiño entre o punk e o garage.

Coma cada sábado, o Dirtidansi, a sección de baile profesional, recibirá unha prestixiosa parella: Marley e Leo, venezolanos asentados en Madrid, que farán dúas exhibicións de bachata. Isi, o furacán de Arca, regresará acompañado dun novo convidado, un descoñecido que relatará algunhas das súas vivencias.

No Agora ou Nunca cantarán Mar García e Luis Aguirre os temas Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, e Vida de rico, de Camilo. En A Jrileira competirán representantes do club deportivo Basadre Unión, da Agolada, e da Asociación Veciñal San Xoán de Calo, de Teo. En primeiro lugar, cantarán Despacito, de Luis Fonsi, e a continuación, deberán adiviñar o maior número posible de intérpretes en minuto e medio.

Na ITV Do Amor, un concursante do público terá que adiviñar quen dos tres candidatos é a parella do participante en función das súas respostas. Se acerta, conseguirá o premio da proba, se non acerta, o premio será para a parella de namorados. Será todo co aderezo máis picante dos asesores do amor: Isi, Damián, Tamara e Javier Varela.

OS CASTELOS. Na entrega desta semana de Os Castelos, titulada A caída dos castelos, a serie documental da TVG contará as causas e as consecuencias da Gran Guerra Irmandiña (1467-1469). ¿Cantos castelos se calcula que había en Galicia antes das revoltas irmandiñas? ¿Cantos destruíron deliberadamente os irmandiños? ¿Hai algún outro país ou territorio onde se destruísen adrede tantos castelos coma aquí?.

Os espectadores tamén saberán que foron realmente as guerras irmandiñas e se foron a primeira revolución de Occidente en que participou a burguesía como clase social nova para tratar de acabar coa orde social establecida.

Coa axuda dos expertos do programa, a presentadora, Alba Mancebo, explicará que papel xogaron as cidades, con castelos ou sen eles, nos conflitos dese século e que funcións cumpriron os castelos cando xa Galicia queda plenamente integrada como un territorio máis, aínda que formalmente como reino, dentro do Estado moderno fundado polos Reis Católicos.

Ademais, Os Castelos irá hoxe máis alá e situarase despois da derrota irmandiña para botarlles unha ollada aos castelos que se puideron reconstruír e aqueloutros que, durante os últimos cinco séculos, foron caendo por simple abandono.

CARBALLEIRA. O programa Carballeira chega este sábado ata a localidade lucense de Guitiriz, onde os seus veciños realizan unha homenaxe á romaría Labrega da Chaira dos Vilares, unha festa en que rescatan oficios antigos e que xa leva 30 edicións. A música correrá a cargo das pandeireteiras da Casa do Zoqueiro e o do cantante José Costas e o espazo presentado por María Mera contará tamén cos callos máis famosos da parroquia de Parga, acompañados dunha boa torta de millo propia de alí. Ademais, o programa amosará en directo como darlle unha segunda vida aos mobles e obxectos de cociña enferruxados que acumulamos no faiado.