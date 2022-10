A Cantante Lorena Gómez presenta o seu novo sinxelo

Bamboleo recibe hoxe a visita de Lorena Gómez, gañadora dunha das primeiras edicións do talent musical OT e participante de diversos concursos musicais da televisión nacional. Despois de 14 anos de traxectoria profesional, Lorena publica novo sinxelo, Me vuelvo a la vida, un tema que invita a descolgar o universo e que formará parte do próximo disco da artista catalá.

Outro dos convidados deste sábado no programa que presenta Xosé Manuel Piñeiro será o cantautor compostelán Fredi Leis. Temas privados é o título do seu novoxto traballo, en que recolle cancións xa coñecidas como Portobello ou Nivel experta, e outros que presentará esta noite sobre o escenario do Bamboleo, como o bolero Anoche seguías brillando.

Os dous artistas acompañarán a Piñeiro e os seus colaboradores nunha noite en que non faltarán os xogos de Claudio, os vídeos do Sobes ou Baixas, con Tamara Pérez, e as divertidas historias que Isi e os seus amigos traen cada sábado.

A formación La Oca Band ofrecerá unha selección musical do máis variada e a parella de bailaríns internacionais formada por Guillem e Diandra realizarán dúas fantásticas exhibicións da disciplina de latinos.

Seli Moure e Dani Aguilera serán os protagonistas do Agora ou Nunca entoando os temas Que el mundo ruede, de Rocío Durcal, e Hoy tengo ganas de ti. En A Jrileira haberá que adiviñar intérpretes e entoar unha canción para conseguir a estupenda fin de semana que hai para o gañador da proba, premio que tamén estará esperando o gañador da ITV do Amor.

GALICIA DE 20 A 20. Co novo programa, a TVG seguirá a partir deste sábado os pasos de Ruth Matilda Anderson, a fotógrafa americana que nos anos 20 do século pasado percorreu toda Galicia e capturou preto de 7.000 imaxes fundamentais para entender quen somos. Cen anos despois, a actriz e directora Sonia Méndez, xunto coa fotógrafa Leticia T. Blanco, viaxarán pola Galicia dos nosos anos 20 para mirarse no espello da cámara de Ruth Matilda.

Trátase dun itinerario de dez etapas por toda a xeografía galega en que irán actualizando as imaxes da fotógrafa americana. Así, polo programa pasarán descendentes de persoas retratadas por Ruth, artesáns que continúan con oficios tradicionais, pero tamén xente moza que lle dá unha nova vida a estes traballos centenarios. Haberá tamén historias de fotógrafas e fotógrafos de aquí e algunha que outra pequena exposición con fotos de Ruth nalgunhas das vilas galegas. En definitiva, será unha viaxe para conectar o pasado co noso presente.

Ruth Matilda chegou ao porto de Vigo en 1924 e a viaxe de Galicia de 20 a 20 comezará nesta mesma cidade. Ela retratou unha muller que levaba un cesto na cabeza con 22 pitos e o programa actualizará a súa foto con Flora Porto, agricultora de Ponteareas que continúa levando o seu produto a Vigo. Aproveitando a estancia na cidade olívica, os espectadores coñecerán a Mary Quintero, unha pioneira da fotografía que pode contar como era o oficio a mediados de século.

Como o que máis lle interesaba a Anderson eran os traxes tradicionais, o espazo da TVG achegarase ao obradoiro de costura de Saiáns, onde Patricia González ensinará como actualizar estas prendas para que teñan cabida no mundo de hoxe.