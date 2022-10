A caravana da comedia de ‘Malo Será’, este domingo en Rianxo

Cunha nova entrega do programa Malo Será!, a Televisión de Galicia seguirá este domingo levando ás táboas o mellor humor en directo. Un elenco de auténtico luxo, capitaneado por Lucía Regueiro, con música en directo e os convidados máis queridos, desembarca esta semana en Rianxo.

Os espectadores da TVG e o público no patio de butacas gozarán de hora e media de humor e música en directo co elenco habitual do programa. Lucía Regueiro estará acompañada desta volta por Carlos Blanco como actor convidado. O cómico arousán unirase a Xosé A. Touriñán, Marita Martínez, Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Paula Pier e Josito Porto sobre as táboas do Auditorio Municipal de Rianxo.

A actriz novel Pamela Miguéns representará o talento local nun programa en que non faltarán os personaxes máis queridos polo público, como Chiruca ou o Dúo Sol e Sombra. Atracos surrealistas cun negociador moi particular ou unha singular recreación histórica do descubrimento de América completarán este novo capítulo de ‘Malo Será.

VIVIR AQUÍ. Sacarlle algo de cheiro aos xurros xa é posible en Galicia grazas ao traballo dunha peculiar parella de pioneiros, el galego e ela americana, expertos en procesos biolóxicos sostibles, que están atopando boa disposición entre os gandeiros galegos que hoxe coñecerán os espectadores de Vivir Aquí.

Ese ánimo de preservar o bo tamén o ten Alfredo Erias, que converteu en museo dedicado á historia do Xacobeo o restaurante familiar de Abegondo, que visitará o programa da TVG.

Un espazo para gozar da gastronomía é tamén agora a vella ferretería de Casas Chico en Compostela, unha combinación en que teñen moito que ver as personalidades dos vellos e dos novos propietarios que estiveron de acordo en preservar a historia do local, unha tendencia cada vez máis frecuente na hostalaría, onde se busca ofrecer unha experiencia, máis que dar simplemente de comer.

zigzag. O espazo remata a semana falando con Carlos L. Bernárdez, comisario da exposición Foi un home. Laxeiro en América (Bos Aires, 1950-1970)’, que protagoniza o Ano Laxeiro, pintor ao que a Real Academia de Belas Artes acordou dedicarlle o Día das Artes este 2022.

A mostra, que se pode ver no Museo Centro Gaiás e que ten como obxectivo difundir o legado dun dos grandes renovadores da pintura galega dentro e fóra de Galicia, reúne 40 pezas procedentes de diversas institucións, como o Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín, o Museo de Pontevedra ou Afundación. Están centradas na época de madurez do pintor, que se instalou na Arxentina durante 20 anos, somerxéndose no ambiente intelectual da capital porteña, foco da emigración e o exilio galego.

atrÁpame se podes. Este concurso de preguntas e respostas convida o espectador a xogar desde a casa e dálles aos concursantes a posibilidade de gañar importantes premios. Manu, de Ames; Eva, de Vigo; Carlos, de Lugo; Susi, de Salvaterra de Miño, e Serafín, de Vigo, participan por segundo día. A cantidade acumulada no bote sobe ata os 57.200€. Se alguén dá acertado cinco preguntas de xeito consecutivo, levará esa cantidade íntegra. Pola contra, se alguén erra, o gañador do día levaría 200€ e os outros 200€ restantes sumaríanse ao bote.