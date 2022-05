A Casa de Galicia en Valladolid súmase ao tributo

veciño da cidade. A Casa de Galicia en Valladolid sumouse a este ‘Día das Letras Galegas’ para homenaxear ao poeta ourensán e figura do exilio republicano en México Florencio Manuel Delgado Gurriarán, que estudou Bacharelato na capital de Pisuerga e licenciouse en Dereito pola súa Universidade. Neste senso, o escritor e investigador coruñés afincado en Valladolid Ernesto Vázquez Souza impartiu este martes a partir das 19.30 horas unha conferencia á que seguiu a actuación do Coro e unha celebración animada por músicos da Casa de Galicia, informaron fontes da organización.

O Día das Letras Galegas celébrase por iniciativa da Real Academia Galega dende 1963, cando se cumpriu o centenario da publicación de ‘Cantares Gallegos’, de Rosalía de Castro, e cada ano está adicado a un escritor en lingua galega.

Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu o 27 de agosto de 1903 na parroquia de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), e faleceu o 14 de maio de 1987 en Fair Oaks (California). Poeta e figura do exilio republicano galego en México, no país azteca foi un dos responsables de “Vieiros. Revista do Padroado de Cultura Galega de México” (1959-1968). Redacción