A cativa Mariña ensina a avanzar no vieiro da igualdade de xénero

A coeducación é, sen dúbida, unha tarefa imprescindible e urxente se queremos educar nunha igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. É responsabilidade de todos asumírmonos o compromiso de loitar a prol da igualdade de dereitos e oportunidades.

Neste sentido, a Literatura Infantil e Xuvenil confórmase como unha poderosa ferramenta para educar en valores desde a primeira infancia conseguindo que os máis novos, logo de realizar as súas lecturas, poidan razoar e facerse preguntas en relación á historia que acaban de ler, conseguindo que sexan capaces de sacar as súas propias conclusións.

En relación a todas estas cuestións, unha excelente e didáctica proposta de lectura é Mariña e o balón (2020), título que o escritor Pere Tobaruela (Barcelona, 1965) publica na colección Merlín para lectorado de sete anos en diante de Edicións Xerais de Galicia con coidadas e atractivas ilustracións de Pablo Rosendo (Vigo, 1984). Tobaruela agasállanos cun relato que reivindica a equidade entre sexos que ten como protagonista a Mariña, unha nena de oito anos que sente verdadeira paixón pola poesía e o fútbol. Cansa de enfrontarse no seu día a día a situacións discriminatorias por ser muller, nun ataque de rebeldía e coraxe decide poñer fin ás inxustizas que estaba a sufrir. Un luns, na hora do recreo, Mariña coa axuda das súas compañeiras de aula, failles ver aos seus compañeiros que as nenas tamén poden xogar ao fútbol e facelo igual de ben ca eles. Deste xeito, a valente e afoutada protagonista consegue rachar cos roles de xénero tradicionais establecidos na sociedade e a repensar os estereotipos sexistas.

Esta nova achega literaria coa que nos deleita o autor -unha máis que suma á súa considerable nómina de obras infantís e xuvenís escritas en lingua galega- resulta un valioso instrumento que promove o respecto e a igualdade, combatendo así os prexuízos e os estereotipos de xénero.

Parabéns a Pere Tobaruela e tamén á colección Merlín da editorial Xerais por acoller e dar visibilidade a textos literarios que camiñan no vieiro da igualdade efectiva; e que se suman a moitos outros publicados nos últimos tempos que atenden a esta cuestión.

En definitiva, un libro que ha sorprender á nenez pola súa facilidade para desmontar os estereotipos sexistas mediante unha linguaxe clara e sinxela con pequenas pinceladas de humor que as lectoras e os lectores moito agradecemos sobre todo nos tempos que corren na actualidade.

lau_kilmas@hotmail.com