“A ciencia galega soubo estar á altura das circunstancias” ante a covid-19

O presidente da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), Juan M. Lema Rodicio, subliñou onte nun acto en Santiago que “a ciencia galega soubo estar á altura das circunstancias (ante a Covid), respondendo cun gran dinamismo e ilusión, fronte a crise e amosando unha extraordinaria vocación de servizo á Sociedade, o que demostra unha vez mais a necesidade de manter un tecido científico de calidade”.

Na celebración, na capital galega, no salón nobre de Fonseca, foron premiados 20 proxectos de investigación nun acto presidido pola Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, os reitores Antonio López, da Universidade de Santiago (USC), Julio Abalde (UdC) e a Vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo (UVigo),Belén Rubio Armesto.

Deles 9 foron da USC, 7 da UVigo e 3 da UdC, financiados por diversas institucións como o Instituto de Salud Carlos III, Axencia Galega de Innovación (GAIN), Fondo Supera-Covid, Fundación Amancio Ortega, Sergas, Tragsa, Augas de Galicia e EdardeBens.

A conselleira Carmen Pomar participou dese xeito nesta xornada chamada A ciencia con Galicia na crise da covid-19, de recoñecemento á capacidade de resposta da ciencia en Galicia fronte á pandemia, así como ao grao de implicación das investigadoras e investigadores, unha homenaxe organizada onte pola RAGC.

Durante a súa intervención Pomar salientou a importancia da transferencia dos resultados da investigación á sociedade. “Este acto é (dixo) un recoñecemento a proxectos de áreas de excelencia da investigación universitaria en Galicia, a saúde e a biomedicina”, unha excelencia que “non é froito da casualidade”, senón “o resultado dunhas políticas de actuación que levan máis dunha década desenvolvéndose, como resposta ás necesidades da sociedade para reforzar os vínculos entre educación, investigación e saúde”, destacou.

As científicas e científicos das tres Universidades Galegas elaboraron máis de 150 propostas de investigación na procura de solucións directas fronte a covid-19.

Os proxectos encadráronse en seis diferentes áreas.

Na primeira, na que se procura unha detección precoz da infección mediante o análise das augas residuais, realízanse os proxectos liderados por Margarita Poza, Claudio Cameselle, Jesús Lopez Romalde e Juan M. Lema.

Avalíase a carga de material xenético do virus nas depuradoras de augas e nos colectores municipais de un total de ata vinte cidades e vilas de Galicia.

Mediante a modelización matemática, nos proxectos de Iván Area, Jorge Mira, Angel Miramontes e Ricardo Cao preténdese determinar o impacto futuro da infección baixo diferentes supostos e analizar a súa distribución xeográfica.

Na área orientada a novas vacinas, presentáronse os proxectos dirixidos por María José Alonso , que busca unha estratexia mellorada para a dosificación da vacina mediante nanotecnoloxía , e por Javier Montenegro e José M. Martinez Costas que aplican conceptos orixinais para desenvolver vacinas fronte ó SARS-Cov2.

O traballo do prestixioso investigador Angel Carracedo, encadrado na área de Biomedicina pretende encontrar determinantes xenéticos de risco e biomarcadores xenómicos de resposta e o de David Posada pretende avaliar a modificación xenética do virus ó longo do tempo.

Por outra banda, Federico Mallo realiza un ensaio clínico para o tratamento da neumonía provocada polo virus.

Para mellorar os procesos de diagnose de persoas infectadas pola covid-19 o traballo de Jorge Pérez Juste propón metodoloxías innovadoras para novos procedementos de detección e os de Jacobo Porteiro e Marcos Ortega desenvolven sistemas baseados en intelixencia artificial

20.000 botellas de hidroxel para o Sergas Finalmente no bloque destinado á desactivación do virus, Juan M.Garrido explicou o desenvolvemento do procedemento e a produción de 20.000 botellas de hidroxel para o Sergas, Fermín Navarrina, sobre a destrución da la cápside do virus mediante resonancia e Higinio González presentou un sistema de desinfección mediante dispersión de líquidos e sistemas aéreos non tripulados.

O reitor da USC agradeceu o esforzo dos investigadores para traballar, baixo grande presión neste tempo.