A comedia ‘Cuñados’, na nova noite do cinema galego da TVG

O cinema galego volve este luns ser protagonista no prime time da TVG, coa emisión de Cuñados, película participada pola TVG e ópera prima do ourensán Toño López. Esta comedia de enredo para escachar coa risa, conta con Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez como protagonistas do filme.

Conta as peripecias delituosas deste trío inigualable de cuñados, unidos polo azar. Os tres, embarcados nun plan disparatado, terán ao seu carón algunhas das profesionais máis recoñecidas e queridas do noso audiovisual, como Mela Casal, María Vázquez, Iolanda Muíños e Eva Fernández, entre outras.

A trama comeza con Eduardo (Miguel de Lira) e o seu cuñado Sabonis (Xosé A. Touriñán) en apuros, xa que precisan moitos cartos tras meter a zoca nun dos seus negocios. Sabonis será quen atope a solución ao problema secuestrando a Modesto (Federico Pérez), cuñado de Alicia Zamora, a empresaria que os enganou e deixou tirados. Só hai un pequeno problema: Alicia non pensa pagar nin un euro polo seu cuñado. Con todo, é Modesto quen pensa un novo plan co que Eduardo e Sabonis poderán salvar a adega familiar. Téñeno todo para fracasar, pero como diría Sabonis, malo será.

O guión é obra de Araceli Gonda e o equipo técnico está integrado por Jaime Pérez, na dirección de fotografía; Lu Rodríguez, na montaxe; Santi Jul e Iván Laxe, na música orixinal, e Andrea Pozo, na dirección artística.

Amais da participación da TVG, conta coa de RTVE e coa subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Rodada integramente en Ourense, en Cuñados colaboraron tamén a Deputación de Ourense e a D. O. Ribeiro.

Por outra parte, o espazo A revista avanzará o arranque dunha nova temporada de Casamos!, o programa máis romántico da canle autonómica, cos protagonistas da historia de amor que se achegará este martes, a parella formada por Silvia e Iván.

Regresa a nutricionista e colaboradora do programa, Lidia Folgar, que aconsellará sobre os alimentos galegos de tempada máis saudables para saborear durante o verán.

A presentadora Loly Gómez conversará sobre a carreira profesional da xornalista Beatriz Manjón, que acaba de publicar a súa segunda novela Una vez fui bella.