A Coruña mostrará desde este luns o mellor do cómic infantil e xuvenil

Con máscaras, distancia de seguridade e todas as medidas que as autoridades sanitarias impoñen na loita contra o impacto que o coroavirus está a ter no mundo enteiro, Viñetas desde o Atlántico abrirá o luns ás súas portas.

O salón internacional centrarase nesta ocasión no espazo temporal no que se sementa a afección á banda deseñada, o cómic infantil e xuvenil.

Para iso, son varias as editoriais que achegan orixinais dos seus principais creadores. Brúfalo Lector/ La Cúpula exporá a obra de Katie O’Neill, Astronave/Norma mostra pezas de Bonache, Ricardo Peregrina, David Ramírez e láminas de La Guerra de Catherine de Julia Billet e Claire Fauvel.

Pola súa banda, Astiberri permitirá ao visitante achegarse ao talento creativo de Ana Miralles e Emilio Ruiz, Lorena Álvarez, e Adrien Albert, mentres que Mamut/Bang colgará orixinais de Babita, de Natalia Colombo, Astroratón, de Fermín Solís, de Superpatata, de Artur Laperla, e de Marcopola de Jacobo Fernández.

Por último, a editorial Nuevo Nueve invitará a mergullarse na obra Shaker Monster de Mathilde Domecq e Mr. Tan, e fará ás delicias dos cativos cunha mostra colectiva de Marsupilami.

Pola súa banda. o Kiosco Alfonso cederá gustosamente as súas paredes a catro debuxantes de peso.

O primeiro deles, o xenovés Alessandro Barbucci, creador das series mundialmente coñecidas Sky Dolls e W.I. T. C. H (protagonizada por cinco rapazas adolescentes con poderes) en tándem coa guionista Bárbara Canepa.

Tamén no corazón expositivo do salón colgarán os orixinais de Enrique Vegas, o historietista segoviano famoso polas súas versións paródicas de películas e cómics de éxito, Spider-Man, Hulk, X-Men, Hellboy, Piratas del Caribe, Star Wars..., cuxos protagonistas son aquí gordechos e cabezóns.

Completan a oferta do Kiosco Alfonso o mallorquino Pau e a coruñesa Xulia Vicente. Pau é un recoñecido creador, autor de Las vacas chechenas, con historietas e portadas sucesivas publicadas en revistas como a belga Spirou ou a española Nosotros somos los muertos. O seu salto internacional chega coa saga de Atlas & Axis e Ze Jacky Touch.

Xulia Vicente, que acaba de sorprender co seu último traballo, no que por encargo do CCG levou á linguaxe da banda deseñada a historia de amor e liberdade de Elisa e Marcela, ten unha traxectoria asentada.

É a autora da novela gráfica Anna Dédalus: el misterio de la mansión quemada, xunto a Miguel Ángel Giner e Nuria Tamarit, coa que asinou o cómic Duerme pueblo. Esta creadora coruñesa colaborou coa revista Jot Down, Arrós Negre, Lis en Fleur ou Meinstrim e é cofundadora do fanzine Sapoconcho.

A sala de exposicións do pazo municipal de María Pita acollerá os orixinais da novela gráfica MIES biopic publicado por Agustín Ferrer Casas sobre o arquitecto Mies van der Rohe, o derradeiro director da Escola Bauhaus, berce da arquitectura moderna, que o pasado ano cumpliu cen anos de existencia.

Este ano ademáis, a carpa de presentacións que se instala diante do Kiosco será tamen espazo expositivo.

As súas paredes acollerán a mostra dos orixinais que compoñen o fanzine que Amnistía Internacional ven publicando os últimos anos coa Defensa dos Dereitos Humanos coma fio argumental.

Nel participan un bo número de creadores que altruistamente ceden a súa particular visión das violacións que sofren en distintas partes do mundo os Dereitos Humanos e a defensa que particulares, organizacións e movementos fan deles.

A sala Salvador de Madariaga, na rúa Durán Loriga, acollerá os últimos premios Castelao de Banda Deseñada da Deputación da Coruña, coa mostra dos orixinais das obras de Alberto Vázquez e Martín Romero, gañadores da edición XIV nas súas correspondentes convocatorias xeral e infantil-xuvenil.

Alberto Vázquez, dono de tres Premios Goya por obras como Birdboy, Psiconautas ou Decorado, é un dos autores máis recoñecidos no panorama galego. O Castelao foille outorgado pola obra A caza, na que o xurado destacou o “sólido grafismo utilizado, coa técnica do sumi-e e tinta chinesa, ademais do debuxo expresivo co que xera unha unidade narrativa e un mundo propio e persoal”.

O ilustrador Martín Romero fíxose co Castelao infantil e xuvenil con Uxio, que explota “as posibilidades narrativas do medio e fai un acertado uso humorístico da filosofía da vida cotiá”.