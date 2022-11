A cría de caracois chega ao programa ‘Cos Pés na Terra’

O equipo de Cos Pés na Terra vaise meter hoxe de cheo na cría dos caracois. Para isto contará coa iniciativa de Manuel e Helena, que amosarán como se reproducen e medran eses exemplares que tanto lles gustan as padais máis exquisitos.

O programa visitará tamén as leiras de Ángela e Manuel, unha parella que decidiu cambiar de vida para dedicarse á produción de cousas sabedeiras. Ambos os dous desvelarán os segredos para que os seus pedidos luzan así de ben, para o que contan cunha axuda inesperada.

E, para os espectadores que queiran aprender baile galego, o espazo da TVG ten un mestre que lles vai encantar, Ismael, un rapaz que percorre a comarca dos Ancares para aprenderlles esta disciplina a todos aqueles que estean dispostos a aturuxar.

A Revista. O programa A Revista terá hoxe como protagonistas dous galegos moi interesados pola botánica, que fixeron dela case un modo de vida. Un deles é Alberto Baleato, un dubrés que se iniciou no mundo dos bonsais con 22 anos, cando plantou co seu avó un limoneiro nunha caixa de bombóns. Dúas décadas máis tarde, ten o seu propio viveiro especializado neste tipo de cultivo e as súas árbores percorren media Europa.

A outra é Clara Redondo, unha influencer que arrasa ofrecendo consellos sobre plantas nas redes sociais, con tutoriais sobre o seu coidado e ofrecendo streams para resolver consultas, o que lle valeu milleiros de seguidores nas súas contas de Instagram e TikTok. Ademais, esta moza recibiu un premio nacional polo seu traballo divulgativo.

Por outro lado, a presentadora de A Revista, Loly Gómez, conversará co maxistrado Antonio Piña, presidente da Audiencia Provincial de Ourense, que achegará a súa opinión sobre que esta a fallar coa coñecida como a lei do ‘si é si’ e intentará explicar a lea xudicial e política que provocaron algunhas das rebaixas de pena que está a asinar a xustiza con esta reforma.

Ademais, o espazo da TVG contará coa presenza no estudio de Miguel Mandayo e Noelia Rey, do programa Malicia Noticias, que está a acadar un grande éxito nas redes co seu último hit musical.

Os espectadores tamén poderán tomar nota dos consellos de Mercedes Nodar, a mestra de Polo Rego, e estar ao tanto dos últimos das últimas rexoubas co Díxome, díxome de Yaiza López.

Zigzag na G2. No día en que se fan 100 anos do nacemento de María Casares, o programa Zigzag recibirá a visita de Sabela Hermida, investigadora e biógrafa da actriz coruñesa. No libro María Casares fronte ao espello, a tamén actriz aborda a súa figura e o seu legado, realizando unha retrospectiva da súa biografía, da súa evolución artística e da súa concepción da arte dramática, influenciada en gran medida pola corrente existencialista francesa e pola experiencia do exilio.

Na súa colaboración de música, Marta Gómez falará dos novos traballos de Meu, banda galega formada por antigos membros de Elephant Band e de Deluxe; de Fanny e Alexander, dúo que se achega ao pop electrónico e optimista, facturando cancións de pop clásico en galego, pero deixando sempre a porta aberta á experimentación; e de Ataque Escampe, que, tres anos despois do seu último disco, acaban de lanzar o sinxelo Lamborghini, o primeiro adianto do que será o próximo LP da banda, previsto para a primavera de 2023.