A desaparición das cabinas de teléfonos, hoxe en ‘A revista’

Santago A desaparición das cabinas de teléfonos é un dos temas que porá hoxe sobre a mesa A Revista (TVG), con Ernesto López e Félix Rodríguez, ambos do Museo didáctico de Telecomunicacións. A finais deste ano deberán desinstalarse o millar de cabinas que quedan en Galicia, cun uso moi reducido.

Coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado penalista Alejandro Vega e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días.

A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará hoxe no estudio para analizar cada un dos temas expostos. Tamén visitarán o programa Antón Mosquera e Noelia Rey, dous dos reporteiros divertidos cos que conta o informativo máis tolo da televisión, o Malicia Noticias.

Por outra banda, no espazo Vivir aqui, nestes tempos en que todo o non esencial se para ou se atrasa, as parellas e familias que estean esperando para adoptar un fillo ou filla están pasando moitas complicacións.

Por outra banda, oprograma Vivir Aquí achegarase hoxe á historia dun matrimonio de Pontevedra que acaba de adoptar unha nena de 12 anos en plena pandemia e que serve de exemplo da importancia desta acción e de como a situación social actual non pode acabar cos conceptos de solidariedade e de axuda aos máis desfavorecidos. E na G2, no programa Zigzag entrevista este luns o músico Pablo Sanmamed, que está a presentar o seu novo disco, Ben Vennas Maio, unha viaxe ás Cantigas de Afonso X a través de dúas linguaxes que se atopan: as da música medieval e o jazz. Editado por A Central Folque en formato vinilo, neste traballo a música conflúe con outras dúas propostas artísticas, as que ofrecen as fotografías de Eutropio Rodríguez e a creación literaria de Alba Cid. Música, texto e fotografía amosan a súa entidade ao tempo que dialogan sobre os temas centrais do álbum: as cantigas, o maio, a primavera e a muller.

E tamén se achegará ao novo traballo discográfico do grupo Quilma, titulado Punto de partida. O seu son é unha constante evolución de diferentes influencias dos membros da banda, desde a música clásica e o rock ata o eido da electrónica.

Por outro lado, o espazo da G2 Zigzag visitará na Sede Afundación de Santiago a Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, unha exposición colectiva que reúne un total de 19 proxectos ilustrados a través dos que compoñer unha fotografía do panorama actual da ilustración a nivel mundial. A mostra conta con gran presenza de mulleres, como a galega Lara Lars e a andaluza Maria Hesse, e tamén con artistas de talla internacional como Christoph Niemann.

Tamén na oferta da TVG, Cos Pés na Terra ten hoxe unha cita con moitas rubias galegas, todas e cantas cría Ángel, gandeiro co que os espectadores van aprender canto temos en común con estas vacas cen por cento galegas.

Os máis larpeiros están de sorte, xa que coñecerán a Aarón, abelleiro afeito a extraer o seu ouro líquido mentres anda inmerso nunha batalla contra a avespa asiática en que non pensa renderse. O espazo tamén irá ás ribeiras do Navia, onde o recibirán as anfitrioas, Luz e Dora, que amosarán o seu proxecto de alimentación ecolóxica.