‘A desorde que deixas’ dará a coñecer ó asasino de Viruca

Última entrega da serie A desorde que deixas, en que os espectadores da Televisión de Galicia descubrirán quen é o asasino de Viruca. Porén, non coñecerán a verdade sobre a personaxe interpretada pola actriz Barbara Lennie sen sufrir con todo o que lle queda aínda por pasar a Raquel (Inma Cuesta).

A medida que se achega a verdade sobre o pasamento da anterior mestra de literatura, a súa substituta vai correr un importante perigo. Pola súa banda, Iago, o alumno que tiña un romance con Viruca, vai tomar unha decisión desgarradora.

Un episodio imprescindible para os seguidores da serie da TVG, que poderán despexar hoxe todas as súas dúbidas en relación a esta ficción de intriga.

‘A Revista’. Un total de 18 municipios forman parte da recentemente estreada Rede galega de parques sen fume. Cada un deles, contará cun espazo público deste tipo, en que estará prohibido fumar. A Revista estará hoxe en directo nalgúns deles. Entre outros, sumáronse á iniciativa municipios coma Bergondo, Boiro ou Corcubión, na Coruña; Cospeito e Monforte, en Lugo; A Merca e o Pereiro de Aguiar, en Ourense, ou Ribadumia e Agolada, en Pontevedra. Ademais, a presentadora do espazo matinal, Loly Gómez, conversará sobre a medida co neumólogo Adolfo Baleira Villar, que analizará a medida e lembraralles aos espectadores os prexuízos para a saúde do tabaquismo.

Doutra banda, o programa recibirá no estudo o doutor Fernando Álvarez González, para falar dun anticorpo monoclonal, que os pediatras recomendan incluír no calendario de vacinación dos nenos para loitar contra a bronquiolite, da que enfermaron esta tempada numerosos cativos.

O matinal contará tamén este luns coa empresaria Yolanda Rodríguez, que acaba de lanzar unha marca de moda sostible infantil, Nanä. Baséase na filosofía da slow fashion ou moda lenta, que defende a busca de modelos de produción máis respectuosos co traballo das persoas e o medio ambiente, enfocándose a un consumidor comprometido con estes valores.

Ademais, unha das colaboradoras habituais do magazine, a bióloga Xiana Albor, acudirá acompañada de David Liñares, agricultor e organizador da Feira Alvariza, encontro internacional de apicultura que se celebra en Lalín. Mercedes Nodar, mestra de ‘Polo Rego’, daralles consellos de coidado do campo aos espectadores e Yaiza López ocuparase das últimas rexoubas. Pola súa parte, o actor Alfonso Agra falará de ‘A desorde que deixas’, serie de intriga da TVG, da que esta noite se emite o último episodio.

O espazo ‘ZigZag’ contará este luns cunha entrevista no estudio a Xosé Iglesias, que acaba de publicar o seu último libro Atlántico Norte, chamádeme Ismael. O poeta, natural de Cee, traballa como mariñeiro e capitán de pesca, o que motivou que a súa faceta literaria estea fortemente marcada pola influencia do mar e o Gran Sol. Foi finalista dos premios da AELG en 2015 polo seu primeiro poemario mariñeiro Transfusión Oceánica e en 2017 con A Relixión do Mar, premiada tamén na IX edición dos premios Victoriano Taibo de poesía.

O programa ofrecerá tamén unha reportaxe sobre o último libro de Fran P. Lorenzo: A festa equivocada. Xornalista de profesión, no ano 2014 foi galardoado co Premio Blanco Amor pola súa novela Cabelos e Lobos.