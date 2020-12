A Estratexia Galicia Dixital 2030 prevé mobilizar catro mil millóns de euros

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou onte a aprobación no Consello da Xunta da Estratexia Galicia Dixital 2030 que prevé mobilizar 4.000 millóns de euros para aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible co impulso de solucións intelixentes no plano social, económico e ambiental.

O presidente Núñez Feijóo aseverou “queremos planificar a vindeira década desde o punto de vista da intelixencia artificial, da ciberseguridade, da xestión masiva de datos ou a consolidación do 5-G”.

Deste xeito, segundo explicou Feijóo, a Estratexia márcase como obxectivos: situar a Galicia como unha rexión dixital de referencia en Europa; implantar un marco dixital común para todas as administracións públicas galegas; desenvolver un novo marco xurídico que regule a nova realidade dixital, e buscar un ecosistema atractivo para facilitar o investimento privado.

Para acadar eses propósitos, preténdese mobilizar 4.000 millóns de euros no período 2021-2027, dos que 2.450 serán fondos públicos entre partidas da Xunta e fondos da Unión Europea e 1.600 millóns de euros serán fondos de iniciativas privadas. Este investimento, explicou o presidente, superará en 1.300 millóns de euros o que se mobilizou na última década no marco das dúas Axendas Dixitais (2014.gal e Axenda Dixital de Galicia 2014-2020). Ademais, incidiu en que tendo en conta que cada euro público investido achegará 1,42 euros de retorno, “se vai producir unha inxección na riqueza de Galicia de 3.500 millóns de euros”.

EIXOS ESTRATÉXICOS. A Estratexia Galicia Dixital está dividida en sete eixos estratéxicos e un transversal, que se desenvolverán en 20 programas. O primeiro destes eixos céntrase no Goberno e Administración Intelixente para impulsar a automatización e transformación dixital dos servizos públicos e evolucionar cara un modelo intelixente de posto de traballo do empregado público, así como o expediente xudicial electrónico. O obxectivo é que en 2025 o 70 por cento das persoas e o 85 por cento das empresas usen a canle dixital.

Tamén se aspira a unha sociedade dixital inclusiva para o que se implantarán grandes programas de formación para que no 2025 o 80 por cento dos cidadáns teñan competencias básicas dixitais e “non deixar a ninguén fóra da realidade”, salientou o presidente Feijóo.

No eixo do Territorio intelixente, verde e resiliente activaranse catro programas para un territorio máis sostible, máis verde, máis conectado e cun uso más eficaz dos recursos.

En materia de Entorno dixital para saúde e benestar aspírase a empregar a tecnoloxía para acadar unha sanidade máis preditiva e personalizada e un paradigma sociosanitario para mellorar a calidade asistencial. A maiores, Feijóo incidiu na Conectividade dixital, co obxectivo de acadar o 100% de cobertura con redes de 100 Mbps en 2025 e conseguir “unha Galicia máis integrada e conectada”.

A Estratexia tamén mellorará a conservación do patrimonio cultural dando máis pulo á Memoria Dixital de Galicia no marco do eixo Cultura e turismo intelixente.

Así mesmo, o eixo Economía dixital fomentará a transformación dixital do servizo público de emprego, a transformación dixital de pemes e transición cara a industria 4.0. Segundo dixo Feijóo, a aspiración é “aumentar ata un 50 por cento a porcentaxe de empresas que venden por internet e ata un 15 por cento no caso das microempresas”.

Finalmente, o eixo transversal céntrase na formación. Deste xeito, promoverase o talento dixital e actuarase para fortalecer o sector das TIC. O presidente da Xunta explicou que “queremos que o 25 % das empresas e o 50 % das administracións usen solucións dixitais inspiradas nestas tecnoloxías”.