A exposición sobre Antonio Palacios pecha este domingo

Santiago. A exposición Antonio Palacios. Soños de modernidade, compromiso con Galicia, impulsada pola Xunta en homenaxe ao urbanista e arquitecto galego, despídese este domingo tras recibir a visita de preto de 10.000 persoas. A mostra abriu no Museo do Mar de Galicia o pasado novembro e foi prorrogada dous meses en resposta ao elevado interese que espertou no público.

No marco do seu obxectivo de achegar a cidadanía a esta destacada figura, este venres desenvolveuse a mesa redonda Visións de Antonio Palacios. Unha modernidade diferente, coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

Segundo os datos de afluencia, destacan os máis de mil escolares que participaron na programación especial deseñada para os centros educativos e que acudiron a coñecer a devandita mostra.

O museo organizou unha ampla axenda de visitas guiadas, nas que aínda se pode participar este sábado e domingo, con inscrición previa.

A mesa redonda contou tamén co comisario Jesús Ángel Sánchez García, catedrático de Historia da Arte na USC; Álvaro Bonet López, da Politécnica de Madrid; Alfredo Vigo Trasancos, da USC, e Xoán Carlos Abad e Mercedes Bangueses, do Instituto de Estudos Vigueses. redacción