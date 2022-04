A Feira do Libro de Bos Aires acolle diversas actividades

Santiago. A inauguración oficial da 46ª edición da Feira Internacional do Libro de Bos Aires, permite a Galicia retomar a promoción internacional da literatura galega cunha programación de máis dunha vintena de actividades a cargo de distintos autores e cun expositor de promoción permanente no recinto feiral.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez e asistente ao acto, referiuse á “fortaleza e talento” da literatura galega, como demostran os máis de 20 premios nacionais da última década, dos que varios estarán presentes nesta cita.

No marco deste certame a Xunta desenvolverá ata o 16 de maio accións para afondar na difusión da cultura e o libro galego en Arxentina a través de conferencias, presentacións e coloquios, entre outras actividades.

Ademais, instalouse un espazo promocional de 44 metros cadrados onde se presentan as novidades de diferentes editoriais galegas, con máis dun cento de publicacións. Aquí se celebrarán as presentacións e difundiranse, na área audiovisual, vídeos relativos á infraestrutura cultural galega. As actividades terán lugar tanto no expositor de Galicia, como tamén no Colexio Santiago Apóstolo e na Federación de Sociedades Galegas na Arxentina. ECG