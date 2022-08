A Festa do Carneiro ao Espeto, cita destacada no ‘Festigaliando’

O programa É hora de festa dará conta esta noite de dúas celebracións multitudinarias e destacadas esta fin de semana pasada en Galicia: a Romaría de Santa Marta de Ribarteme e a Festa do Carneiro ao Espeto.

O concello de Moraña festexou o domingo o día grande da súa LIII Festa do Carneiro ao Espeto, declarada de Interese Turístico de Galicia. Ademais do tradicional banquete na carballeira de Santa Lucía, o programa incluíu as actuacións do grupo Milladoiro e a orquestra París de Noia. Numerosas actividades lúdico-culturais fixeron as delicias de nenos e maiores.

Por outra parte, como cada 29 de xullo, a localidade pontevedresa das Neves viviu a Romaría de Santa Marta de Ribarteme, unha festa centenaria cuxo principal reclamo é a procesión dos cadaleitos. Nesta edición, o párroco decidiu, co apoio da diocese, non sacar os féretros na tradicional procesión, algo que indignou moito os veciños da localidade. A A.C. Rubiós e a orquestra Gran Parada foron os encargados de poñer a nota musical a este día de festa envolvido en polémica.

O programa Que casas! achegarase esta semana á parroquia de Saiáns, no concello de Vigo, para coñecer unha casa de 250 metros cadrados con dous andares, con vistas ás illas Cíes, cinco dormitorios e unha piscina infinity. Amosaraa o seu propietario, Ángel Santorio.

A contemplación dos tellados das cidades é todo un luxo do que se pode gozar no dúplex de Santiago que hoxe visitará o espazo da TVG. Chans de madeira, teitos altos e unha escaleira de caracol para distribuír as estancias onde fai a súa vida o músico e empresario Erin Castro.

Vila de Cruces, na provincia de Pontevedra, ten moitas cousas das que presumir. Os produtos da terra e a súa veciñanza son bos motivos para ficar neste lugar. E por que non facelo nunha casa de 1630? O estilo rústico da aldea de Sulago está en perfecta consonancia cunha vivenda que buscou permanecer sempre respectuosa coa súa contorna. Diso encargáronse Giovana Otero e o seu pai.

Nunha vivenda, cando non se teñen moitos metros cadrados, hai que tirar de creatividade. Así pódense optimizar os espazos para conseguir a máxima funcionalidade. Tirar tabiques pode ser un recurso útil e iso foi o que fixeron nun pequeno piso no centro de Ourense onde vive Silvia e que ten vistas á súa catedral.

FESTIGALIANDO. Dobre edición este mércores na TVG do trouleiro Festigaliando, que foi testemuña do ambiente e da música que se gozaron na nova edición do Festigal, en Compostela, e no concerto de Rosalía na Coruña. Deste xeito, o programa da Galega achegouse ata o Coliseum coruñés esta fin de semana pasada para amosar todo o que aconteceu no concerto de Rosalía, nunha das paradas da xira mundial da artista en que está presentando Motomami, o seu último traballo discográfico.

Para a segunda entrega de Festigaliando, o programa coouse no Festigal, un certame que regresou no seu formato de balde ao Campus Sur de Santiago. Polo seu escenario pasaron artistas recoñecidos do panorama musical galego, como A Banda da Loba, Bratzantifa, Familia Caamagno e Tanxugueiras. O evento é xa unha referencia na comunidade galega, xa que ten un gran impacto na súa contorna. Por iso, o programa quererá saber que opinan os visitantes da capital galega e os negocios locais da celebración deste evento.