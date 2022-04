A figura do autor Agustín Magan está xa no Álbum de Galicia

TEATRO. A nova entrada do Álbum de Galicia pon os ollos nunha figura relevante para o sector das artes escénicas como é Agustin Magán. Co seu traballo a prol do teatro galego sentou as bases para as futuras compañías profesionais e realizou un traballo de dinamización cultural e difusión teatral por toda Galicia, con especial énfase en Santiago. Na súa entrada faise especial fincapé na acción desenvolvida na Asociación de Teatro de Cámara Ditea (acrónimo de Difusión de Teatro Afeccionado) á que estivo vencellado ata o seu pasamento.

Foi actor, director, dramaturgo, tradutor, autor teatral, escenógrafo... pero sobre todo un amante do teatro galego tal e como se recolle no texto de Ana Abad de Larriva. Alén do texto biográfico, a entrada vén acompañada dunha serie de artigos sobre a súa traxectoria entre os que destaca a tese de Alejandra Juno Rodríguez Villar sobre Ditea e o vídeo que esta entidade lle dedicou en 2020, cando se cumpriron vinte anos da súa creación.

COLECCIÓN DIXITAL E CULTURAL.En xaneiro de 2020 o Consello da Cultura Galega presentou o Álbum de Galicia, unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos: desde a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa. A idea é dar visibilidade e perspectiva de conxunto ás numerosas mulleres e homes, xa finados, que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa Historia. En moitos casos, seguen a ser grandes descoñecidos para o público de todas as idades, de dentro e de fóra do país. Redacción