A G2 estrea o documental ‘30 anos actuando: que nos quiten o bailado’

Santiago. A segunda canle da Galega (G2) estrea hoxe en A noite da descuberta, o documental 30 anos actuando: que nos quiten o bailado, que narra a traxectoria de Eduardo Alonso e de Luma Gómez en relación á súa compañía Teatro do Noroeste, fundada no ano 1987.

Ao longo do seu percorrido, de máis de 20 anos, o grupo de artistas produciu e distribuíu unha grande cantidade de espectáculos de carácter clásico e contemporáneo, así como de autores galegos. Ademais, os seus compoñentes principais, Luma e Eduardo, contan cunha ampla experiencia nos escenarios e conforman parte do legado cultural de Galicia.

Baixo a dirección de Eva Alonso, e producido por Chiripa Producciones, o filme afonda, na voz dos propios protagonistas e doutros personaxes importantes relacionados con eles, nunha boa parte da historia do teatro galego, e inclúe imaxes de arquivo de gran valor patrimonial.

Por outra banda, tamén na G2 este martes á noite é tempo para a conversa e a reflexión no programa As Luces, que presenta o escritor e xornalista Xosé Carlos Caneiro na TVG. Nesta ocasión dialogarán sobre distintos temas, fronte a fronte, a xornalista Esther Estévez, presentadora do espazo da TVG Dígocho Eu, e o actor e director de escena Cándido Pazó. Trátase de dúas persoas de entrada distantes nas súas ocupacións pero, seguro, con puntos en común nas súas maneiras de ver a vida. Ambos os dous manterán unha conversa sobre cuestións polas que comparten interese e baseada nas súas propias experiencias, cuestións que non sobresaen entre os temas da actualidade, senón que forman parte da súa filosofía vital, como os soños, as aspiracións persoais e profesionais ou os fracasos.

E xa na TVG, mañá e o Día Mundial do Cancro de Colon co obxectivo de aumentar a concienciación e mobilizar a sociedade na necesidade de avanzar tanto na prevención, como na detección precoz e o control da enfermidade. É A Revista súmase a esta intención e recibe hoxe no estudo a oncóloga Nieves Martínez e o doente Octavio Villazala, que compartirán os seus coñecementos e experiencia sobre esta doenza.

Rocío López Núñez presentaralles aos espectadores a súa quinta obra, Eres sombra, unha novela negra que ve a luz despois de catro títulos anteriores avalados por moi boas críticas. Ademais, con motivo do comezo da tempada da pesca de troita, o magazine desprazarase á Estrada, onde conversará con Carlos Loureiro. redacción