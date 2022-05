A ‘Galicia infinda’ de Delgado Gurriarán rexurde no Concerto das Letras do CCG

O Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras encheuse no serán deste luns para homenaxear con música a un dos seus fillos pródigos: Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras, Ourense, 1903-Fair Oaks, USA, 1987). A duodécima edición do Concerto das Letras Galegas, antesala festiva do Día das Letras que organiza o Consello da Cultura Galega, repasou musicalmente o legado do homenaxeado e tamén lembrou a memoria dos exiliados que, coma Florencio, pasaron de Galicia a México.

O concerto supuxo a estrea da peza Diásporas, composta para a ocasión por Carme Rodríguez a partir dos textos de Galicia infinda, poemario referencial do autor.

A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, e unha ampla representación dos concellos da comarca, entre eles, o alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García, e o de Vilamartín, Enrique Álvarez; mais o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e a familia do homenaxeado asistiron a este concerto que se emitirá na TVG este martes, dentro da programación especial das letras galegas.

“O legado de Florencio Delgado Gurriarán deita luz sobre un exilio non demasiado coñecido, o mexicano, no que se escribiu un capítulo non menor da historia europea” apuntou Dolores Vilavedra, membro do CCG, na presentación do concerto que xuntou no Barco unha nutrida representación da cultura e sociedade da comarca.

“No seu día, México deu ao mundo unha lección de afouteza ética e política ao acoller unha parte significativa do exilio republicano e galeguista cando outros países miraban para outro lado. Décadas despois, a vida e a obra de Florencio despréganse ante nós, cidadáns e cidadás dunha Europa privilexiada, como unha radical interpelación, no artístico e no moral, como o recordo inapelable de que segue a haber valores que é preciso defender e que todas e cada unha das conquistas da nosa civilización son perecedoiras se non poñemos a nosa intelixencia e o noso corazón ao seu servizo incondicional e ao de calquera ser humano que, como Delgado Gurriarán no seu día, se vexa obrigado a deixar a súa terra” engadiu ao respecto.

O grupo Zoar foi o encargado deste Concerto das Letras Galegas, para o que deseñou un programa centrado na figura de Delgado Gurriarán pero tamén no colectivo que formou parte do exilio mexicano. Comezou con Zarabanda, de Adolfo Salazar (1890-1958), Seis pezas pra canto e piano, de Jesús Bal y Gay (1905-1993), sobre textos de Amado Carballo, e Muiñeira das vellas, de Rodolfo Halffter (1900-1987). Tres músicos, dous mexicanos e un galego, que se coñeceron en Madrid e se reencontraron en México, onde seguiron colaborando, sobre todo na creación da revista Nuestra Música.

Completouse con pezas como Aureana do Sil, de Federic Mompou, a partir dun texto de Ramón Cabanillas, e na que participou o ourensán Antonio Fernández-Cid.