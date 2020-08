‘A Iiga dos cantantes extraordinarios’, hoxe

Coa celebración esta noite na Televisión de Galicia (TVG) da oitava gala, A Liga dos Cantantes Extraordinarios entra nunha fase decisiva en que cada punto é ouro.

Só restan tres programas do curso regular antes de que se disputen as fases semifinais e final, para a que se clasificarán os catro mellores posicionados.

Desta volta, o convidado no programa é unha das lendas da verbena galega, Melchor Rodó, voz de grandes orquestras coma Os Satélites.

O programa comezará cunha selección dos mellores temas interpretados por esta formación, en que tamén participará Noly, unha das actuais voces dos Satélites e concursante na primeira temporada da Liga. Alén desta introdución, Rodó interpretará en solitario un dos seus temas insignia, La salvaora, emblema da canción española, o seu xénero predilecto.

Será o ramo a unha noite intensa, que vivirá outro combate por un oco nos sofás do concurso, entre David Seara (Finisterre) e Yennia (La Fórmula), quen se medirán con Tu enemigo, de Pablo López.

O gañador formará parte dunha aliñación inédita, con cambios importantes respecto á de semanas anteriores. Dela forman parte Boris Pico (Orquestra Ceniza Band), Danni Lamas (Kubo), Rita Barreiro (Charleston), Kris Somad (Capitol), Diego Barbazán (Fania Blanco Show), Fran Castellanos (Saudade) e Nakary Palumbi (Olympus).

Defenderán as súas candidaturas con temas tan variados coma o Gangnam Style, Miña terra galega ou De qué manera te olvido.

Un repertorio para avós, pais, casadeiros e netos, as catro bancadas que deciden o devir deste concurso ‘extraordinario’ de talentos.

E antes dese formato da noite, o magazine A Revista visitará hoxe o único Museo do Videoxogo (MUVI) de Galicia e de España, situado en Cangas, que acaba de ser considerado nova Fundación de Interese Galego. Con Jacobo Martínez, un dos seus artífices, falarán deste espazo interactivo e divulgativo. No estudio de gravación, estarán presentes Luz Castro, vicepresidenta da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, e Ramón Méndez González, tradutor.