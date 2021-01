A importancia de atender e comprender á diversidade

É preciso traballar por unha educación inclusiva, equitativa e de calidade co fin de acadar sociedades máis xustas e igualitarias. O eloxio da convivencia, do respecto e da equidade materialízase na derradeira novela de Antía Yáñez (Burela, 1991), Plan de rescate (Xerais, 2020), Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade 2019, un galardón promovido polo Instituto de Estudos Chairegos e o Concello de Vilalba, en colaboración con Edicións Xerais de Galicia, que comezou a súa andaina no ano 2017.

A novela confórmase de oito capítulos contados por un narrador homodiexético e en primeira persoa. Yáñez elixe como protagonista a unha personaxe feminina, unha cativa de dez anos chamada Noela. A acción desenvólvese no interior do colexio da pequena no que ten lugar o secuestro dos alumnos e profesores do centro. Noela xunto cos seus amigos Xeila, Héitor e Aldán son os encargados de elaborar un enxeñoso e divertido plan de rescate para capturar os delincuentes e liberar os reféns. Mais nada é o que parece. Os integrantes do plan de rescate e os secuestradores teñen máis en común do que eles cren...

A comicidade, o humor e a ironía son ingredientes clave na obra, recursos dos que se vale a autora para criticar o modelo de ensinanza normalizada, como lembra a propia protagonista: “Os impedimentos que eu poida ter non son debidos á miña cadeira, senón a que o mundo enteiro está pensado para a xente normalizada. No mundo non existe xente normal. Iso implicaría que tamén existe xente anormal. Por iso odio tanto esa palabra”.

Unha atractiva e apaixonante lectura para o lectorado de máis de nove anos apoiada de acaídas, divertidas e coloridas ilustracións da man de Xiana Teimoy (Vigo, 1982), especialista en ilustración infantil e xuvenil e colaboradora en numerosas revistas para o lectorado máis novo. Parabéns a Antía, Xiana e Xerais por agasallarnos con obras literarias de calidade nestes tempos incertos.

