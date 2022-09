A limusina de ‘Non lle chames amor’ chega hoxe a Santiago

A bordo dunha limusina, o novo programa da TVG Non lle chames amor seguirá hoxe percorrendo Galicia para, a través de conversas interxeracionais, coñecer a realidade sexual que viven os galegos e galegas. Nesta ocasión, a psicóloga e sexóloga Raquel Graña falará cos seus convidados/as sobre fantasías sexuais e ensinará como diferenciar o concepto de desexo sexual.

Non lle chames amor ficará hoxe en Santiago de Compostela para coñecer de primeira man a historia de Eduardo e Junda, unha parella de 70 anos que contarán os seus segredos para manter viva unha relación de tanto tempo.

Os espectadores tamén coñecerán a Ismael, un mozo moi simpático, transparente e libre, que explicará como se identifica, e a Jéssica, unha rapaza moi faladora e atrevida con moitas ganas de falar de sexo sen tabús.

A REVISTA.O espazo contará hoxe coa presenza da óptico-optometrista Ana Vázquez, que falará do control da miopía en nenos, un trastorno da visión cada vez máis habitual entre os máis pequenos polo uso de pantallas temperán. Tamén se referirá a novas opcións para combatela que están en proceso de investigación, como as lentes de contacto que poden curala.

Por outro lado, o programa da Televisión de Galicia falará con representantes da OCU sobre as diferenzas entre as tarifas eléctricas do mercado regulado e do mercado libre e cal pode ser a máis vantaxosa neste momento, dependendo da situación de cada consumidor.

A Revista tamén se achegará ao fenómeno das orquestras, que cada verán arrastran unha lexión de fans por toda Galicia. Para isto, recibirá a visita de Diego Moreira, da Panorama, e de Kathia dos Santos, pertencente ao club de fans desta formación.

Os consellos de saúde do doutor Manuel Viso e o máis visto nas redes sociais durante os últimos días, da man da xornalista Ana Gayoso, completan as propostas do programa para este mércores.

ZIGZAG. A presentadora Pilar G. Rego, conversará hoxe no estudio con Marta Alonso Tejada, bailarina que participa en Camiño Escena Norte, un proxecto de intercambio de artes escénicas entre compañías de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, que está a celebrar a súa cuarta edición e que este ano se estende tamén a Navarra. Alonso Tejada presenta neste certame o espectáculo Bailar agora, unha sorte de imperativo cara a un posicionamento no presente social e persoal a través da danza. Nesta montaxe, a danza, o humor e a proximidade co público xera unha atmosfera particular do cotián, o natural, o común e o esperanzador.

Por outro lado, o espazo da G2 achegarase á nova produción do Centro Dramático Galego, xunto á compañía Ainé. Recortes, caneos e outras formas de driblar estréase este xoves no Salón Teatro de Santiago. Esta proposta, baseada en textos de Nacho Carretero, conta con dramaturxia de José L. Prieto e dirección de Tito Asorey e no elenco están actores como Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta e Manuel Cortés, entre outros. Trátase dunha emocionante viaxe ao interior da paixóns futbolísticas a través do humor e a música.

Zigzag tamén dará conta este mércores da participación da compositora de música electrónica Cora Novoa no Curtocircuíto, que do 1 ao 9 de outubro achegará a Santiago propostas que mesturan a arte visual e sonora. Novoa traballa na intersección de arte e tecnoloxía e tocou o seu modular en directo por todo o mundo.