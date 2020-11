“A lingua galega xa recuperou o seu trono, pero é certo que non está nun reino maxestoso”

“Nacín hai xa moitos séculos. Son a lingua galega, filla dunha poderosa raíla e duns belicosos reis...”. O feito de personalizar a lingua, de darlle esa entidade tan humana, pode facer que entendamos mellor as penurias polas que pasou o galego?

A idea de converter a lingua nunha persoa lévanos a entender que realmente esta VIVA. Como persoa, ten nai, pais (neste caso máis dun pai)e nace nun contexto histórico-social determinado. Polo tanto recibe unha herdanza xenética e vive unha vida chea de momentos gozosos, pero tamén de instantes delicados. Esas penurias da nosa lingua viñeron principalmente trala esplendorosa Idade Media e deixaron á lingua galega deitada na cama, doente, en grave risco de desaparición, que, neste tempo en que andamos, adoita non ser tan delicado.

Ten a ilusión de ser inmortal, pero máis dunha vez recibiu o sacramento da unción dos doentes?

As linguas son inmortais se os falantes así o queren. Conservala, como se conservou a nosa lingua no ámbito oral durante séculos, con pouca actividade escrita por falta, nomeadamente, de normas gramaticais e de presenza na escola, produciu unha inmunidade que a fixo moi forte. Pero pasou pola Extremaunción e só se mantivo co alento dos falantes hai ben tempo. Agora é o momento de alimentala de novo para que rexurda garrida en tódolos ámbitos da vida.

O peor é que súa nai e pais non a querían e seus pais non a querían tampouco. Marcada pola desgraza?

As linguas nacen unhas das outras. A Galega naceu da nai Latina e de varios pais que moraban no noroeste peninsular hai xa séculos. Pero se u-nha lingua nace nun territorio, o normal é que ocupe o lugar das outras das que procede. Así o fixo a Galega, despranzado as outras linguas que morreron en Galicia, entre elas a poderosa lingua Latina, que foi nai prolífica en Europa. É lei de vida que se produzan defuncións e nacementos, pero no caso da lingua Galega, agardamos que non se produza a súa defunción dándolle paso a outra lingua (nin sequera estou a pensar no castelán, senón no inglés, arestora lingua franca universal), porque xa temos posibilidades de consolidala e inmortalizala. A desgraza sería que os falantes renunciaran a ela.

Parece que a relación do galego co clon do portugués non é moi boa. Pero a lusa foi rápida en expansión!

Neste libro, A Raíña Galega, eu considero que a lingua Galega e a Lingua Portuguesa son clons. Teñen en orixe a mesma herdanza xenética, se ben, as condicións ambientais e as mutacións co paso do tempo, poden levarnos a pensar que non teñen os mesmos pais. Pero unha lingua, a nosa, apenas se moveu do territorio e a outra, a portuguesa, navegou ata os outros continentes, espallándose e ao mesmo tempo aceptando contribucións lingüísticas (xenéticas, diría en sentido figurado) que a fan parecer distinta. A nosa non lucíu tanto, nin acadou os loureiros literarios da portuguesa, pero aínda estamos a tempo de lle facer a competencia aos veciños do sur.

Gustaríame compartir con vostede esta reflexión. Non se desprestixia a lingua cando se fala mal? É que ás veces penso que certa xente confórmase con que se diga algo en galego, aínda que se misture co castelán. Iso fanno moito os políticos, que falan castelán na intimidade e galego ante os medios... Nese sentido goza de máis prestixio o castelán?

O prestixio dunha lingua vén dado polo seu uso cotiá en tódolos ámbitos. Se se emprega é porque é útil para se comunicar. A nosa foi útil desde hai máis de mil anos e se lle engadimos o seu recoñecemento na Idade Media como lingua culta por parte de poetas e reis como o Sabio Afonso X, que non concebía outra lingua literaria e culta que non fose a lingua de Galicia, non podemos negar o seu prestixio.

Á marxe da literatura, que certamente axuda a lle dar brillantez, as linguas cómpre usalas o máis correctamente posible, non só por prestixio, tamén por respecto aos falantes e lectores. Non se preocupar de mellorala pode indicar unha postura errada, unha deixadez que envía unha mensaxe clara: esta é unha lingua pouco relevante e tanto ten que se fale ben coma que se fale mal. Certamente os políticos non ousarían falar mal castelán porque recibirían a etiqueta de ignorantes. Pero as linguas teñen prestixio de seu, os que se desprestixian son eles..

Como describiría a nosa lingua galega? Colleu algo bo de seus pais e nai?

A lingua galega recibiu unha herdanza lingüística única. Somos culturamente fillos do latín e dos romanos que crearon as vías, as vilas, as pontes e trouxeron os seus escribidores ao noroeste. Moitas das nosas palabras proceden da nai latina. Pero tamén herdamos palabras de varios pais, moitos nomes de lugares como Allariz, Sada ou Alfoz, nomes das cousas como o xabón, o sobaco, a rocha e o alcol. Asemade, desde o punto de vista fonético, temos esa cadencia ao final da cada frase que fai da nosa fala a máis doce das que se falan na península.

Cantas veces foi denigrada?

Segundo nos din os historiadores, a lingua galega falábase en toda Galicia, por todas as clases sociais, cando menos ata finais do século dezanove. Coa chegada da escolarización máis xeralizada e o feito de que o galego non se aprendese nas aulas, fixo dubidar a moitos da relevancia da lingua que empregaban todos a cotío. E daquela marcouse un límite entre os instruídos en castelán e os non instruídos, que non coñecían a lingua de Castela. Desgrazadamente, o falar galego era sinónimo de non saber castelán e, polo tanto, de falta de formación. Tampouco tiñamos aínda unha academia da lingua que puidese fixar as normas de uso, aínda que xa rexurdira a literatura con escritores da relevancia de Rosalía, Curros ou Pondal. Que Martín Códax, Afonso X o Sabio ou Frei Martín Sarmiento escribiran e potenciaran o galego como lingua culta estaba practicamente esquecido. Os ignorantes, alá e acó, denigraban a lingua ata o punto de considerala un dialecto do castelán.

Gústalle o galego de hoxe?

Gústame a musicalidade da nosa lingua actual, que abramos e pechemos vocais en palabras que poderían confundirse, que usemos o n velar que tanto nos diferenza, mesmo a gheada e o seseo dos nosos dialectos, porque demostran que a lingua está viva e ten distintas facianas, segundo o lugar en que se manifeste. E gústame que se poida falar de cousas dispares, de amor, mais tamén de tecnoloxía e saúde neste século no que andamos.

Pero temos que coidar as palabras. Se temos dúbidas ou queremos mellorar a nosa mensaxe, podemos recorrer os dicionarios.

Non temos que pensar que falamos mal se usamos as palabras galegas. Se recorremos a outras palabras alleas que sustitúen ás nosas, si que poñemos en risco o noso rico patrimonio.

Recuperará o seu trono?

A lingua galega xa recuperou o seu trono, pero é certo que non está nun reino maxestoso. Temos unhas normas gramaticais relacionadas coa Real Academia da Lingua, e estamos na escola, ás veces só como unha materia de estudo, non como o esqueleto que vertebra a nosa cultura. Gozamos cos nosos e as nosas escritoras que escriben para uns poucos miles de galegos, mais coa ilusión de quen lle conta ao mundo as ledicias da poesía ou a épica da prosa.

Para recuperar o trono imperial, o da Gallaecia, temos que botar a vista a atrás e decatarnos da importancia cultural da nosa lingua. E logo entender que arestora a lingua galega serve para falar de buratos negros no cosmos infindo, de átomos e cuantos na física das partículas, de doenzas e remedios neste tempo pandémico e da natureza amezada por cambios climáticos que o ser humano da nova normalidade, Sapiens quizais, pero sabio non, pretende levar a mal fin.