A Marca Galicia avala o esforzo pola innovación

ENCONTRO DE DESEÑO O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, salientou este sábado que a Marca Galicia é o reflexo e o resultado do esforzo que está a facer o tecido empresarial galego por incorporar a innovación e o deseño como valor engadido aos seus produtos e servizos.

Na súa intervención no IX Encontro Nacional de Deseño, en Santiago, destacou que este xoga un papel transformador na dixitalización, a competitividade empresarial, o benestar social e o reto climático. É unha expresión de talento, abondou, que marca a diferenza nos produtos e servizos que unha empresa ofrece, tanto desde o punto de vista tecnolóxico ou creativo como en termos de sustentabilidade e benestar.

Neste contexto, puxo de relevo algunhas das conclusións do estudo sobre a economía do deseño en Galicia elaborado pola Asociación Galega de Deseño en colaboración coa Axencia Galega de Innovación. Destacou que un 67 % das empresas na comunidade teñen profesionais do deseño e máis do 50 % departamento propio.

Tamén se desprende que o 83,5 % ten intención de investir en deseño nos vindeiros tres anos e que o 80 % prefire traballar con profesionais galegos por proximidade, confianza, calidade e coñecemento. Datos que demostran que o tecido empresarial galego é cada vez máis consciente de que o deseño achega valor engadido á súa actividade produtiva, e de como é unha ferramenta indispensable para conseguir un equilibrio entre desenvolvemento e sustentabilidade.

Baixo esa premisa, engadiu, o Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024-Diferenza, ten por obxectivo impulsar o deseño en todo o tecido económico pola súa versatilidade á hora de crear valor, potenciar a produtividade e o acceso a novos mercados. Trátase de xerar un ecosistema galego de deseño e innovación orientado ao desenvolvemento económico de Galicia.

Conde apuntou que, no marco deste programa, a Xunta puxo en marcha unha liña de axudas específica -DeseñaPeme- para que microempresas e pemes incorporen o deseño como ferramenta para ser orixinais, máis innovadoras e sustentables. Unha convocatoria de apoios que recibiu oitenta solicitudes, o que amosa o interese que esperta este programa, que conta con axudas que oscilan entre os 5000 e os 100.000 euros.

O vicepresidente económico destacou que o reto agora é que Galicia, como marca, transmita esa calidade ligada á innovación e ao deseño certificados co selo Galicia Calidade. redacción