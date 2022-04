A MICE achega hoxe a ‘premier’ do filme indio ‘Dancers In the vortex’

Santiago. Tres estreas, unha delas mundial, proxectaranse hoxe dentro da programación da MICE. Ás 18.00 h no Numax, poderase ver por vez primeira en Galicia Room without a view, de Roser Corella; e ás 22.00 h no Teatro Principal, a premier de Dancers In the vortex, de Thomas George.

Ademais, grazas á colaboración co Galician Film Forum, a MICE traspasa fronteiras e estrea en Reino Unido Negro púrpura, na sede que o GFF ten no Kings College de Londres. As súas creadoras, Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva (Illa Bufarda) falarán en streaming do seu filme co público de Londres. Tamén se proxectará Stockroom de Sol Mussa, cineasta encargada da Peza curta da 17 MICE e que estará presente na sesión do Kings College. Será ás 19.99 horas hora británica.

O cinema galego protagoniza gran parte desta quinta xornada da 17 MICE. Notas sobre os cesteiros de Mondariz, de Fon Cortizo e El último de Arganeo, de David Vázquez, poderán verse hoxe ás 20.30 no Teatro Principal dentro da Mostra Interncional de Cinema Etnográfico. Ambas cintas optan, canda Resonancias do pasado, de Antonio Caeiro e Margarita Teijeiro aos dous galardóns da sección oficial.

Dentro da sección Lindes, ás 19.00 h, no Museo do Pobo Galego, Margarita Ledo terá un encontro co público despois da proxección do seu filme Nación Por último, na sección Impropias, comisariada pola xornalista búlgara Mariana Hristova, proxectarase Transnistra ás 18.30 no Teatro Principal. ECG