“A miña gran paixón é o violín pero amo Galicia”

Muy emotiva fue la intervención de Ana Moliza Touza quien, desde sus pocos años, no quiso olvidarse de las consecuencias de la pandemia con un recuerdo para tres colectivos: “Gustaríame facer especial mención á xuventude. Foron uns anos duros e tristes para nós. Tivemos que estudar pechados na casa a través das clases online que non nos permitiron socializar e disfrutar cos nosos compañeiros como de costume”.

Se refirió después a las personas mayores ya que “ moitos deles tiveron que permanecer soliños nas súas casas ou residencias, apartados dos seus seres queridos” y completó con “os artistas, quen non puideron desenvolver a súa arte ante o público, indispensable para eles”.

Antes hizo referencia a su tierra recordando que este año inició una nueva etapa en Madrid “ e agora que chegou o inverno, púxenme un abrigo que tiña do ano pasado e atopei no peto un pin no que poñía: Amo Galicia. Nese intre , invadiume a morriña e lembrei o moito que amo esta terra”.

Habló del esfuerzo y dedicación que representa el poder alcanzar metas y objetivos agradeciendo “el apoio indispensable dos meus pais, que me deron a oportunidade de elixir libremente ao que me quero dedicar. Eu non tiven dúbida, a miña paixón é o violín, é unha forma de comunicarme e expresarme·” antes de dedicar el premio a sus profesores de violín David e Ludwig, sus amigas y su familia, en especial su hermano André.