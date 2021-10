A modernidade de Pardo Bazán en A Coruña: “Emilia tiña que estar en Galicia”

Santiago. Este venres finaliza na sede do Consello da Cultura Galega (CCG) o congreso internacional Emilia Pardo Bazán. 100 anos despois que organizan conxuntamente o CCG, a Real Academia Galega (RAG) e a Universidade de Santiago (USC). A cita de clausura abordará o feminismo e a vixencia do pensamento da reputada escritora coruñesa.

A historiadora Isabel Burdiel, autora dunha extensa biografía sobre Pardo Bazán, será a encargada de ofrecer, nunha intervención gravada, o primeiro dos relatorios. Baixo o título O feminismo de Pardo Bazán en perspectiva histórica Burdiel situará o pensamento da escritora no contexto histórico. De seguido, a profesora da USC e secretaria do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, coordinará a mesa redonda que buscará encaixar a figura da escritora coruñesa na Galicia do seu tempo. O catedrático de historia, Ramón Villares situará a autora no contexto do Rexionalismo galego. Alejandro Alonso, profesor da CUNY, afondará no rexionalismo literario e literatura nacional mentres que o profesor do IES de Sada, Manuel Pérez Lorenzo, trazará a relación entre Emilia Pardo Bazán e as Torres de Meirás.

Pola tarde, a reputada hispanista Jo Labanyi exporá na súa intervención as contradicións no feminismo de Pardo Bazán. O pensamento social e feminista da escritora centra a última mesa de debate que coordina a directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos, CDIF, María Xosé Porteiro. Nela participa Marilar Aleixandre que titula a súa intervención A violencia social baixo a cor do deber e a virtude segundo Emilia Pardo Bazán”; Mónica Bar Cendón e Ana María Freire López.

A soidade do xenio. Emilia Pardo Bazán e a xenealoxía autoral das escritoras iberoamericanas é o título do relatorio co que a profesora de Investigación do Instituto de Lengua, Literatura y Antropología do Centro de Ciencias Humanas y Sociales do CSIC, Pura Fernández, pecha as sesións científicas. O congreso remata coa proxección do audiovisual As mulleres do porvir, unha peza cómica de contido tráxico, que escribiu a dramagurga Dorotea Bárcena baseada na obra de Concepción Arenal. Tito Asorey dirixe esta adaptación. ecg