A mostra ‘Antón Patiño. Caosmos’, no CGAC

CICLO DE ACTIVIDADES Dentro do programa de actividades organizado no compostelán Centro Galego de Arte Contemporánea con motivo da exposción Antón Patiño. Caosmos, mañá terá lugar a presentación pública da mostra, nun acto no quse participarán o propio Antón Patiño, Alberto Ruiz de Samaniego e Santiago Olmo.

Xa a próxima semana, organizarase para o 8 de outubro a conferencia e mesa redonda arredor dos libros De dónde vienen las imágenes (Fórcola, 2018), Todas las pantallas encendidas (Fórcola, 2016) e Manifiesto de la mirada (Fórcola, 2018).

Un encontro no que estarán presentes xunto a Antón Patiño, Fernando Castro Flórez e Santiago Olmo.

O xoves 29 de outubro presentarase o Libro dos lugares II (Editorial Elvira, 2020), nun acto que contará coa participación de Antón Patiño, Estíbaliz Espinosa, Manuel Rivas, Xabier Romero e Santiago Olmo.

O ano comezará tamén coa presentación dun libro, neste caso A mirada atlántica (Editorial Elvira, 2020), nunha data prevista para o mes de xaneiro pero aínda sen concretar. Participarán Antón Patiño, Xavier Seoane e Santiago Olmo.

E está programada tamén para ese mes a celebración dunha mesa redonda sobre Rompente. Grupo de Comunicación Poética (1975-1983).

Un encontro que contará coa intervención de Antón Patiño, Antón Reixa, Alberto Avendaño, Manuel M. Romón e Santiago Olmo.

A capacidade da sala estará limitada a 60 asistentes. ecg