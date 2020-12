A Muralla de Lugo contará cun plan de mantemento propio

Coincidindo co vinte aniversario da declaración da Muralla romana como Patrimonio da Humanidade, un recoñecemento que a Unesco fixo público o 30 de novembro do 2000, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, realizou onte unha andaina polo monumento, que constitúe o mellor exemplo de fortificacións familiares do Imperio Romano tardío conservado no vello continente.

Durante a súa visita a cidade de Lugo, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, avanzou que a Xunta porá en marcha un Plan Director que establecerá as liñas de actuación en materia de conservación para os vindeiros anos.

Explicou que os orzamentos do novo exercicio recollen a redacción deste plan.

Nesta liña, dixo que o valor e importancia deste monumento fixo que Lugo sempre ocupara un lugar destacado no compromiso do Goberno galego co patrimonio cultural. Proba disto é que a Administración autonómica investiu máis de dez millóns de euros en sesenta actuacións vencelladas coa muralla desde que foi recoñecida pola Unesco. A meirande parte destas intervencións foron de conservación, mantemento e consolidación.

Este compromiso, tal e como incidiu, “continúa vixente nos plans do Goberno galego para o vindeiro ano”.

Así, ademais da redacción do Plan Director, a Xunta ten previsto achegar máis dun millón de euros a actuacións vencelladas coa muralla que se executarán en 2021.

Algúns dos traballos que están previstos son a restauración dos lenzos dos cubos XXX e XXI e a mellora da planificación da conservación, mantemento e limpeza.

Co gallo da efeméride, a Xunta vén de poñer en marcha a campaña #ANosaMuralla, un proxecto que sitúa aos lucenses como protagonistas e, en parte, artífices de acadar e manter a distinción concedida pola Unesco. Para iso, a través da canle de Youtube A Nosa Muralla, estanse emitindo felicitacións.