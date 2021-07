‘A Noite’ será unha gala para destacar o peso das TIC na sociedade galega

Santiago. “A tecnoloxía demostrou neste ano e medio de pandemia o seu valor e aportación para soster a economía, a educación e as relacións sociais, e A Noite representa ese impulso da dixitalización en todos os actores” dixo o presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig), Fernando Suarez que celebrará a súa XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia o 29 de outubro.

O evento é un punto de encontro entre os colexiados e colexiadas do Cpeig e un gran número de empresas e profesionais TIC de Galicia, que conta cunha destacada participación de cargos empresariais, institucionais e políticos e é un referente para o sector. Segundo sinalaFernando Suárez, a Noite é xa unha gala consolidada onde o Colexio profesional pretende mostrar á sociedade o traballo desenvolto por enxeñeiros en informática dentro da sociedade da información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC.

Ademáis, o presidente manifesta que para que a sociedade perciba que a dixitalización é unha cuestión estratéxica, o colexio profesional decidiu celebrar A Noite presencialmente, poñendo o foco na entrega dos premios anuais do Cpeig como vía para “visibilizar a importancia da tecnoloxía e o talento das persoas que están tralos desenvolvementos tecnolóxicos”. Así, a gala máis importante da informática en Galicia será no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago, tamén en Allariz e en Foz.

No marco da gala entregaranse os Premios da Noite, con dez categorías nas que os colexiados recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas deste campo Redacción