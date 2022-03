A nova MICE pon o foco nas cineastas de Europa do Leste

Coas cineastas de Europa do Leste como protagonistas do festival, a XVII edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico terá lugar en Compostela entre o 28 de marzo e o 2 de abril.

Unha edición presentada este martes no Museo do Pobo Galego, nun acto ao que asistiron a vicepresidenta do Padroado do centro museístico, Concha Losada; a concelleira responsable de Acción Cultural de Santiago, Mercedes Rosón; Jacobo Sutil, director da Agadic; Xurxo Couto, deputado responsable da Área de Cultura da Deputación da Coruña, e Ana Estévez, directora da MICE.

Xurxo Couto asegurou que é unha honra estar nun “dos festivais que non pararon durante a pandemia, nin con outro suceso. É diferente, xa que xunta cinema e etnografía, e marca unha direrencia con respecto a outros festivais”.

Subliñou que xa ten unha consolidación, e animou a “seguir adiante, xa que en anos vindeiros toca máis calidade e seguir medrando”, con apoio da deputación.

Mercedes Rosón destacou que “a verdadeira protagonista é a súa directora, Ana Estévez”, e engadiu que para o concello “é unha honra ser partícipes deste evento”.

Falou do contexto xeopolítico, moi presente na edición deste ano da MICE, e dixo que “é moi interesante poñer o foco nos conflictos que aínda que, lonxanos, nos están afectando de xeito directo”.

Recoñeceu o grande interese das seccións paralelas -Trazas, Impropias, e Lindes-, que lle dan á MICE un estatus moi competitivo con respecto a outros festivais”.

Este certame, asegurou, “aporta moitísimo a Santiago”, e agradeceu a colaboración dos patrocinadores, animando a todo o mundo a que participe nesta edición.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, quixo poñer en valor a coordinación das tres institucións á hora de apoiar este tipo de eventos.

Asegurou que o audiovisual galego “está no seu mellor momento, triunfando con títulos en todo o mundo”.

Falou dun sector competitivo, tanto no ámbito da xestión coma no creativo.

Engadiu que desde a Xunta son conscientes da súa importancia e, polo tanto, de adxudicar as liñas de axuda para que poida haber festivais nas catro provincias.

A MICE, continuou, ten algo que a define, este ano especialmente coa mirada cara a Europa do Leste, a colaboración coa Galician Film Forum e o Kings College, a programación para os máis pequenos e a presenza dos e das directoras galegas”.

Concha Losada agradeceu o “apoio das institucións que ano tras ano fan posible a MICE, expresamente as persoas que traballan nesas institucións e que nos acompañan e representan este soporte, que moitas veces vai máis aló do estritamente económico: Agadic, a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago”. E tivo palabras de agradecemento para todo o equipo deste certame.

Ana Estévez Lavandeira foi a encargada de contar as claves desta XVII edición, que está dedicada ao traballo, “un traballo que vai alén do laboral porque se transformou o xeito no que nos relacionamos con el, e se toca dun xeito transversal en todas as actividades do festival”.

Comentou que “a MICE sempre tivo moito interese no cinema da Europa do Leste”, e referiuse á ollada programada sobre este aspecto na sección Impropias, dun especial interese dada a actualidade, xa que “o triste episodio que estamos vivindo en Europa pon, se cabe máis no foco, a realidade sociopolítica deste territorio”.

A sección está comisariada pola programadora búlgara Mariana Hristova. Ademais dela, Estévez destacou a presencia do cineasta catalán Ferrán Llagostera, “moi vencellado a Galicia cos seus traballos, e que nos trae material inédito sobre os mariñeiros en Terranova, tamén de triste actualidade”. Será dentro da sección Trazas.

Toda a información sobre os filmes, entradas e inscricións nos talleres, na http://mice.museodopobo.gal/es/