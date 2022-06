A obra 'Cigarreiras', protagonista dos Premios María Casares nunha gala con chiscadelas ao centenario da actriz

SANTIAGO. EUROPA PRESS. A peza teatral 'Cigarreiras' foi unha das grandes protagonistas dos XXVI Premios de Teatro María Casares, que se entregaron este xoves no Teatro Rosalía da Coruña e onde a obra levou tres galardóns, entre eles Mellor espectáculo e Dirección, para Cándido Pazó. Cigarreiras, de Contraproducións e Teatre Romea, conseguiu tamén o premio á mellor escenografía, para Dani Trillo. Pola súa banda, 'Terceiro Acto', do Centro Dramático Galego, conseguiu dous galardóns: o de actriz protagonista para Belén Constenla e actor principal para Eduard R. Cunha Tatán. Co mesmo número de distincións fixéronse os espectáculos 'Comando Comadres', de Matrioshka Teatro (actriz secundaria para Anabell Gago e maquillaxe para LaPelu F. Silva) e 'Othello', de Voadora (iluminación para Nuno Meira e vestiario para Silvia Delagneau).

Carlos Álvarez-Ossorio foi o encargado de dirixir unha gala celebrada no Teatro Rosalía e á que asistiron, entre outros, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, (Agadic), Jacobo Sutil; e o director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez. A cerimonia rendeu homenaxe á figura de María Casares, actriz coruñesa da que se conmemora o seu centenario este 2022. Un elenco integramente feminino con Sheyla Fariña, Marián Bañobre, Marta Pérez, Mónica de Nut, Nerea Brey e Rosa Puga Davila, puxo voz ás palabras da intérprete cun espectáculo que levou a escena diferentes fragmentos das súas memorias: 'Residente Privilexiada'. "María Casares é un referente, unha gran figura da escena. Pero, en definitiva, é unha compañeira do oficio. Unha muller forte, libre e comprometida, que na infancia viuse empuxada ao exilio polo golpe militar do 36 e que fixo do teatro o seu fogar", reivindicou a Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) no seu discurso.

Tamén se reivindicou o teatro como "patria-refuxio para todas as persoas exiliadas, apátridas e desprazadas" e destacouse a necesidade de alzar a voz fronte situacións "inaceptables" de abusos de poder ou acoso que "é necesario exiliar". "Recibimos con tristeza as queixas e consultas das nosas compañeiras. Queixas e consultas que esconden outras tantas que non ven a luz por medo, presión e inseguridade. Recibímolas con tristeza, pero tamén con determinación e con esperanza porque todas e cada unha destas queixas, consultas, peticións de asesoramento indican un camiño de futuro e mostran unha realidade: o silencio rompeuse. Sentirnos seguras é algo esencial nunha profesión na que nos desvestimos literal e figuradamente", defenderon.

PREMIADOS. Completan a lista de premiados 'A lúa vai encuberta', de Incendiaria e A Quinta do Cuadrante, que conseguiu o galardón de adaptación-tradución para Vanesa Sotelo; 'A parábola do angazo', de Talía Teatro, mellor texto orixinal para Marta Lado, Araceli Gonda, Jose Prieto, Artur Trillo, Séchu Sende e Diego Rei; 'A cazola de Lola', de Tanxarina, conseguiu o premio a música orixinal, que asina Ailén Kendelman; e 'Morgana en Esmelle', de Sarabela Teatro, fíxose co de actor secundario, que recoñeceu a Fernando Dacosta. 'Hugo', de Vos Náufragos Teatro foi considerado o mellor espectáculo infantil.

Tamén se entregou o Premio de Honra Marisa Soto a Liño Braxe, a título póstumo, que recolleu a súa irmá, María Braxe, de parte da vicepresidenta da AAG, Luma González. "Liño Braxe era un artista polifacético, un todoterreo cun xenio creativo que non parou de estenderse. O seu era un big bang de creatividade que non se acovardaba e que sempre atopaba unha causa na que militar", explicou Luma Gómez.