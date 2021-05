A ONCE anima á lectura cos 750 títulos en galego da súa biblioteca dixital

inclusión. O acceso á lectura é un dos grandes aliados das persoas cegas para acceder á cultura e á educación, polo que a ONCE esfórzase en impulsar a súa su Biblioteca Dixital ONCE (BDO), centrada no ocio e en dar prioridade ás demandas de estudantes cegos, para que mantengan o curso, desde primaria á universidade.

A BDO de ONCE, de acceso restrinxido para afiliados da Organización, conta cun fondo documental de más de 60.000 títulos, do que se realizan cada ano mái de 336.000 descargas.

Ademáis, os case 4.000 afiliados galegos da ONCE teñen ao seu dispor pouco máis de 750 títulos na nosa língua. Deles, 215 son contos e obras para o público infantil e xuvenil, títulos a práctica totalidade deles de editoriais galegas.

Os usuarios ONCE acceden ás obras a través dos seus teléfonos móviles ou outros dispositivos que lles permiten escoitar as obras, grabadas por lectores excepcionais; imprimilas en braille ou tinta en grandes caracteres, etc.

O fondo documental da BDO é totalmente accesible para as persoas cegas oo con discapacidade visual severa e está dispoñible en formato de audio dixital accesible (Daisy) e en formato TLO para a súa descarga en Braille.

Para a ONCE resulta de especial interese fomentar o acceso das persoas cegas e con discapacidade visual á lectura, como vía necesaria na súa plena integración. Nestos últimos 14 meses de pandemia, ademáis, os libros convertéronse nunha grande compañía. Cada párrafo e cada palabra axudou trasladar aos lectores a escenarios, mundos imaxinarios e experiencias vitais, que foron a ventá para atopar espazos de libertade e evasión. redacción