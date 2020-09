A Orquestra Sinfónica de Galicia actuará nos concellos

A Coruña. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e o deputado responsable da área de Cultura, Xurxo Couto, asinaron onte o convenio co Consorcio para a Promoción de Música da Coruña, co obxecto de financiar o programa de actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) durante o ano 2020.

O convenio supón unha importante achega económica de 1,5 millóns de euros por parte da Deputación que permitirá, adaptando a súa oferta e formato ás condicións que marquen as autoridades sanitarias, que as distintas agrupacións da Orquestra Sinfónica de Galicia sigan levando a súa música aos concellos da provincia. Debido á cancelación de actividades pola covid19, toda a programación pospúxose ao último trimestre do ano.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou que se trata dun “convenio importante para a cidade e a provincia da Coruña, que durante os últimos anos permtiu achegar a mellor música clásica a moitas vilas e cidades da nosa provincia” e que este ano pretende seguir facéndoo coas limitacións e restriccións que marquen as autoridades para garantir a saúde da poboación, mentres traballa nun proxecto de streaming de concertos a porta pechada para a súa emisión na rede.

Apuntou tamén que, ademáis dos concertos, o Consorcio para a Promoción da Música e a OSG realizan dende hai 28 anos “unha gran labor formativa, didáctica e cultural, achegando a miles de escolares, mozas e mozos a música clásica, formando a novos intérpretes coruñeses que conseguiron prazas en grandes orquestras europeas e levando o nome de Galicia e da Coruña arredor do mundo”. Nos últimos anos, máis de 23.000 escolares asistiron no Palacio da Ópera aos concertos didácticos. ECG