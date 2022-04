A Ourense ICC Week centra a súa xornada sobre as TIC na innovación e os bitcoins

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación foron as protagonistas da sesión matinal da Ourense ICC Week, organizada pola Deputación de Ourense.

Unha actividade na que a xornalista científica e tecnolóxica Marta del Amo, con mais de doce anos de experiencia, foi a encargada de comezar a xornada.

Na súa intervención, definiu ao público asistente- entre o que se atopaba o alumnado dos colexios Maristas e Franciscanas- coma “a xeración tecnolóxica”.

Explicou aos asistentes que é realmente a innovación. “No todo o que nos venden é innovación. Presentan cousas novas que non aportan nada. Non son un invento que cambie a maneira de facer as cousas”, dixo, e engadiu un exemplo: “A fregona é innovación, xa que transformou a maneira de limpar”.

“Introducir máis aplicacións xa non é revolucionario”, aseverou neste sentido.

Ofreceu así mesmo exemplos de fracasos neste ámbito: “O segway ía a ser o medio de transporte do futuro, pero a sociedade non estaba preparada para iso e non foi adiante” este producto.

Marta del Amo tamén falou dos bitcoins, do que son e dos seus perigos, así como do metaverso. “Intentan vendernos cousas que non queremos, que xa existían e que non nos aportan nada, é o que pasa agora co metavarso”.

“Neste momento todo está centralizado en grandes servidores, grandes empresas con protocolos de distribución fora e nos o consumimos, pero non temos capacidade de interactuar nin de modificar eses protocolos”.

Ao final, o público presente que encheu a sala fixo numerosas preguntas acerca da intelixencia artificial, da cuántica ou sobre as webs 1 e 2.

Pola súa parte, Yasmina Laraudogoitia, responsable de Relacións Institucionais de TikTok para España, colleu o relevo de Marta del Amo resaltando o “ empoderamento dos usuarios de TikTok, unha rede interactiva”.

Afirmou que “as tendencias transcenden fora das paredes da propia habitación. Os usuarios poden compartir gustos”. Puxo como exemplo os vídeos da xente lendo e recomendando libros, e dixo que “esta interacción recuperou clásicos da literatura” .

Destacou o carácter interxeracional da rede e os catro pilares que a conforman. “Diversión, co-creación, descubrimento e aprendizaxe. E todos interactúan a súa vez entre eles. Mesturase aprendizaxe con entretemento e ise un dos grandes valores desta rede”, apuntou.

Quixo destacar que a rede social tamén serve para coñecer a cultura en todo o mundo. “Hai moitas áreas, comedia, idiomas, música, folclore..., e a cultura pode viaxar nesta plataforma”.

Como exemplos elixiu creadores de contido galegos, coma o DígochoEu de Esther Estévez -que cualificou de “moi bo, dinámico e educativo para o galego”- ou as Tanxugueiras.

“O son é algo moi importante para TikTok, esta rede revolucionou a música e a maneira de gozar dela”, dixo.

Na quenda de preguntas, moi activa por parte dos asistentes, consideraronse cuestións coma o uso responsable das redes, a maneira de gañar diñeiro de TikTok, como abordar unha posible adicción a estas novas formas de comunicación ou por qué hai algúns contidos que están vetados, sobre todo algúns relacionados coa muller.