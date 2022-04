‘Valentina’, candidata a ser Premio Platino

A longametraxe Valentina participada pola Televisión de Galicia, é candidata a mellor película de animación nos IX Premios Platino do Cine e o Audiovisual Iberoamericano, que se entregarán o vindeiro 1 de maio en Madrid. A ópera prima de Chelo Loureiro competirá nesta categoría con Ainbo, la guerrera del Amazonas, de José Celada e Richard Claus; Bob Cuspe: nós não gostamos de gente, de César Cabral, e Salvar el árbol (Zutik!), de Haizea Pastor e Iker Álvarez.

Gañadora dun Premio Goya, Valentina é a primeira película de animación que ten como protagonista unha nena con síndrome de Down. Conta a historia dunha cativa que soña con ser trapecista, aínda que ela cre que nunca poderá conseguilo por ter síndrome de Down, pero unha viaxe máxica descubriralle todo aquilo do que é capaz.

A película española El buen patrón, con 11 nomeamentos, e a serie arxentina El reino, con 6, lideran as candidaturas á novena edición dos Premios Platino, que foron anunciadas este xoves en Madrid. No acto, presentado pola xornalista Yolanda Flores e ao que asistiron destacadas personalidades da industria cultural e audiovisual iberoamericana, destacaron tamén os nomeamentos das películas españolas Maixabel (8) e Madres paralelas (7) e da serie Hierro (3).

Os Premios Platino do Cine Iberoamericano, promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales) e FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), unen os grandes talentos das industrias dos 23 países iberoamericanos, enxalzando as producións e creadores máis destacados de cada ano con 22 galardóns e un Platino de Honor. Desde a súa primeira edición en 2014, veñen traballando na difusión do cine iberoamericano, para que os éxitos que se conseguen nos festivais máis prestixiosos se referenden tamén nas salas comerciais.