A perda de falantes en galego, a análise en ‘O país da choiva’

O escritor Miguel Anxo Alonso Diz presentou este venres no pazo de San Roque da capital galega a súa obra O país da choiva (Antela Editoria), nun acto no que estivo acompañado polos editores Alba De Evan Freijedo e Xabier Domínguez, así como polo secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García Gómez.

Durante a súa intervención, Alba De Evan presentou o proxecto de Antela Editorial e a súa misión, consistente na creación de libro infantil e xuvenil de calidade en galego, íntegramente creado en Galicia de principio a fin.

Un obxectivo dentro do que enmarcou as motivacións que levaron á editorial a publicar O país da choiva, un libro que fala con delicadeza da perda de falantes do idioma galego na nosa comunidade no momento actual.

O seu autor, Miguel Anxo Alonso, ofreceu a súa visión nesta creación, así como os valores que fan de O país da choiva un libro tan especial desde o seu punto de vista.

Libro ilustrado. Trátase dunha novela infantil/xuvenil (dirixida a nenos de máis de dez anos) ilustrada, que fala da importancia do idioma, de usalo e de traballar para conservalo, e de como a nosa lingua é parte da nosa herdanza cultural como galegos.

De xeito delicado, respectuoso e con gran sensibilidade, aborda a problemática da perda continua de falantes que está a padecer o idioma galego nos nosos días.

E así o reflicte nun conto cargado dun marcado carácter educativo, que o convirte nunha ferramenta esencial para a educación en valores, o respecto e a cultura.

Rematou o acto de presentación coa intervención de Valentín García Gómez, que durante o seu discurso salientou a importancia da cultura como vehículo para manter a lingua entre os máis cativos.

Clausurou a sesión Xabier Domínguez, que agradeceu especialmente a decidida implicación por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística en todas aquelas iniciativas que traballan en prol do futuro da nosa lingua.