A pianista Enma Pino no ‘Album de Galicia’ do Consello da Cultura

Santiago. En xaneiro de 2020 o Consello da Cultura Galega (CCG) presentou o Álbum de Galicia, unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos: desde a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa, listaxe que ten agora, desde onte, como novidade a Enma Pino no día en que se cumpren sete anos da súa morte. Foi unha pianista e compositora innovadora. Enma Pino (Tui, 1958-Vigo, 2014) destacou por ter unha voz propia, unha paixón creativa e talento musical e un coñecemento profundo da música. Pino morreu “en plena madurez artística, con voz propia, asentada na súa paixón creativa, no seu talento musical e no coñecemento profundo da música clásica, contemporánea, popular e do jazz” asegura María Armesto, autora da súa entrada biográfica no Álbun de Galicia. Pino coñece a Antón Reixa nos 80, co que casa embarazada da que vai ser a súa única filla. É cando Reixa funda Poética Rompente. ECG