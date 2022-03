A produción literaria galega infaltil superou as 150 publicacións o pasado ano

Santiago. A produción literaria galega destinada ao público máis novo rexistrou en 2021 un incremento con respecto ao ano anterior, ao sumar un total de 157 publicacións de 23 editoriais. Así se anunciou hoxe na presentación do Catálogo 2022 de libros infantís e xuvenís galegos elaborado pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Gálix, en colaboración coa Xunta de Galicia, que recolle as publicacións galegas destinadas a este público no último ano.

Durante o acto, o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, salientou que en total, o catálogo recolle 79 libros máis que o ano anterior e participaron nove editoriais máis que en 2021 algo que, como expresou, “é unha moi boa nova que demostra a paulatina recuperación do sector editorial.

Neste sentido, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fixo fincapé na tendencia á alza do libro infantil e xuvenil algo que, indicou, “repercutirá sen dúbida no conxunto do libro galego”. Detrás destes datos está, dixo, “o innegable esforzo do sector” sumado ás numerosas políticas de fomento de lectura levadas a cabo. Referiuse ao catálogo como “unha ferramenta que desde que se vén editando nos últimos anos, está a constatar ser moi importante na proxección exterior da literatura infantil e xuvenil galega”. Redactado en inglés, castelán e galego recolle a ampla produción editorial publicada o ano pasado e vaise distribuír nas cinco feiras do libro do ano na que Galicia terá presenza. ECG